Calcio Uisp a 11: Real Chiappa e Sarzana si contendono un posto in finale

La Spezia, 26 maggio 2025 – Real Chiappa e Sarzana si sfideranno nella semifinale playoff per accedere alla finalissima contro La Serra, per cercare di conquistare lo scudetto del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra.

Nel primo quarto di finale il Cgs Real Chiappa ha superato l'Amatori Per Lucio 3-0, con reti di Agrifoglio, Corvi e Diamante, mentre il Sarzana Calcio ha pareggiato con l'Amatori Castelnuovo 2-2 (reti di Giubasso e Cidale, a cui hanno risposto Pasciutti e Biselli), ma è passata in virtù del miglior piazzamento nella regular season.

Per quanto riguarda invece i playout, retrocede il Bagnone, che non si presenta alla prima delle due sfide contro il Ritrovo Filetto, mentre nell'altra sfida il Cpo Agriturismo La Sarticola viene battuto in casa dai Blues Boys 0-1 con rete di El Ammari.

Passando poi al Girone 2, questi i risultati playoff: Filattiera-Rangers Soliera 0-3 (Del Bene A. (2), Ippolito A.), Riomaior Bar O’netto-Virgoletta 0-1 (Bregasi A.), Pallerone-Farafulla Fc 2-2 (Britti M., Germi G.; Oddo G., Uberti D.). Nella Supercoppa invece La Serra-Pugliola Bellavista 3-1 (Baldassini G, Tognetto M., Gjonaj K.; Amato C.), mentre nel prossimo turno sarà Pegazzano-La Serra.