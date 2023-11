Calcio Uisp a 11: tra Vf Alinò e Cpo La Sarticola nulla è cambiato

La Spezia, 27 novembre 2023 – La finale scudetto della scorsa stagione finisce nello stesso modo: Valeriano Favaro Alinò vincente sul Cpo Agriturismo La Sarticola. E per la capolista del Girone 1 è l'ottava vittoria consecutiva, a punteggio pieno, dopo la nona di andata del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel contempo perdono terreno sia gli Amatori Per Lucio (a sorpresa contro il Montemarcello, al primo successo stagionale) che La Serra, ora a -6.

È il Gran Caffè Sarzana a spuntarla, largamente, nella sfida al vertice tra leader del Girone 2, contro il Sesta Godano. Infine, nel Girone 3, Ceserano corsaro sul campo della Colomba 9.80 e Virgoletta nuova seconda, dopo il successo sul Rangers Soliera (che scala di una posizione).

Quarta giornata, inoltre, per il campionato a 7 Over 45, dove il Valeriano Favaro Alinò è in testa al Girone 1 e la Pizzeria Chiara al Girone 2.

GIRONE 1

Montemarcello-Amatori Per Lucio 1-0 (Odaglia), Cpo Agr. La Sarticola-Valeriano Favaro Alinò 2-6 (Pianini, Figaia; Finetti 4, Llozhi, Faconti), Gs Pozzuolo-Cgs Real Chiappa 0-0, Blues Boys-La Serra 2-0 (Grassi E., Sebastiani), Asd Il Ritrovo Filetto-Amatori Filattiera 1-1 (Porta Scarta; Pagani), Asc Bagnone-Comano 0-1 (Filattiera).

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 18; La Serra e Amatori Per Lucio 12; Real Chiappa e Blues Boys 11; Comano 9; Pozzuolo e Cpo Agr. La Sarticola 8; Ritrovo Filetto 7; Amatori Filattiera 6; Montemarcello 4; Bagnone 2.

GIRONE 2

Gran Caffè Sarzana-Sesta Godano 4-1 (Giubasso, Santunione L., Giovannini, Bonelli; Pouye), Amatori Pallerone-Blues Boys 2 1-1 (Gaspari; Martelli), Asd Atletico Tresana 2010-Pugliola/Bellavista 1-0 (Gabrielli L.), Albianese-Riomaior Bar O'netto 1-4 (Ballasheni; Sassarini S., Risso, Pieri J., Drovandi), Sporting Bacco-Amatori Castelnuovo 0-1 (Sergiampietri).

Classifica: Gran Caffè Sarzana punti 13; Sesta Godano 11; Amatori Castelnuovo e Atletico Tresana 10; Delta del Caprio 9; Riomaior e Albianese 7, Sporting Bacco e Pugliola/Bellavista 6; Blues Boys 2 5; Amatori Pallerone 4.

GIRONE 3

Asd Il Ritrovo Filetto 2-Atletico Gordana 0-1 (Gremi), Golfo Dei Poeti Lerici-Romito 1-1 (Serio; Cundumi Mancilla), la Colomba 9.80-Us Ceserano 0-1 (Andrei), Virgoletta-Rangers Soliera 2-1 (Firmini, Fabbri D.; Terenzoni), Autoservice Cassana-Farafulla Fc 2-1 (Ioppolo, Halilaj; El Attifi).

Classifica: Ceserano punti 15; Virgoletta 12; La Colomba e Soliera 11; Pegazzano 10; Farafulla 8; Gordana e Golfo dei Poeti Lerici 6; Autoservice Cassana 5; Ritrovo Filetto 2 4; Romito 2.

OVER 45

Girone 1

La Serra-Asd Commercialisti 7-4 (Belli 3, Zeri 2, Musetti S. 2; Saravini, Galli S., Locori), Vf Alino-Tirrena Noleggi 5-4 (Dido D. 3, Vaiano 2; Galletto 2, Luccini, Piccirillo), Moto Masini 2-Brigola rinviata.

Classifica: Vf Alinò punti 6; Tirrena 4; Serra, Picchi e Commercialisti 2; Moto Masini e Brigola 0.

Girone 2

Carrozzeria La Veneta-Pizzeria Chiara 1-9 (Palmieri F.; Paita G. 3, Albertin 3, Datteri 2, Casalini M.), Bar Ravenna-Moto Masini 8-8 (Benetti 6, Ruberto 2; Bottiglioni 3, Tedeschi A., Bello A., Papaleo 3), Pizzeria Il Trincerone-City Car 4-2 (Venuti 2, Bertolla, D'Ascoli A.; Giovannini 2).

Classifica: Pizzeria Chiara 5; Vf Alinò/Metalluminio 4; Moto Masini, Ravenna e Trincerone 3; City Car e La Veneta 0.