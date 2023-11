Calcio Uisp a 7: non perde un colpo l'Avosa, poi balza in vetta il Real Dlf Chiara

La Spezia, 16 novembre 2023 – E sono 6! Non perde un colpo l'Avosa che inanella il sesto successo consecutivo e continua a guidare la classifica della massima serie del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel Girone 1, dopo la settima giornata di andata, continua ad avanzare anche la Locanda Alinò, anche se fatica non poco a superare il Ristorante Pin Bon, e rimane a ruota della Gira Of Chelli.

Nel Girone 2, invece, balza in vetta il Real Dlf Pizzeria Chiara, mentre nel Girone 3 Sarzanello e Monti agguantano l'Arci Canaletto (sconfitto proprio dal Monti) in vetta.

Infine nel Girone 4, il Ristorante Albergo Nettuno perde la leadership, battuto e così affiancato dal Bar Picchi, mentre ne approfitta l'Atletico Gragnola per scavalcare tutti.

GIRONE 1

Avosa-Tabaccheria Briselli 6-1 (Di Nicola 3, Agrifoglio C. 2, Memaj; Raggi F.), La Gira O.F. Chelli-Sesta Godano 5-2 (Mitta L. 4, Belakhdim A.; Visigalli E., Visigalli L.), Leta1990-Saja Srl 0-4 per rinuncia, Ristorante Pin Bon-Locanda Alino 5-6 (Rossi C. 2, Ioppolo, Bellavigna, Greco L.; Migliore F. 2, Buccellato, Garofano Diamanti, Todaro), Tappezzeria Baldassini-Sporting Bacco 3-3 (Nardini, Macera, Piccioli; D'Aprile F. 2, Cioni).

Classifica: Avosa punti 12; La Gira 11; Alinò 10; Saja 8; Pellegrini 5; Sesta Godano 4; Briselli 3; Pin Bon 2; Baldassini e Bacco 1; Leta 0.

GIRONE 2

Realchiappa Progetto Appalti-Ac Rebocco/Vf Alinò 3-1 (Tagliafierro, Porrini, Lorenzi; Coppola M.), Asd La Foce Fuoricampo-Pizzeria Fuoricampo 7-3 (Colombo D. 2, Mendoza Fermin, Biagetti, De Rosa, Cancogni, Bonadies; Siciliani 2, Musetti S.), Moto Masini-Asc Bagnone 7-5 (Bertagni 2, Cavana 2, Di Grazia, Masini M., Luiso; Giromini M. 3, Fabiani, Costa L.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Bar Ravenna 5-2 (Musetti A. 3, Rabà G. 2; Taouil, Del Bene A.), Asd Veppo-Bar Cavour 0-0.

Classifica: Real Dlf punti 9; Moto Masini e Levanto 8; Realchiappa 7; Rebocco 6; Cavour 5; Bagnone 4; Pizzeria Fuoricampo 3; Veppo e La Foce Fuoricampo 2; Ravenna 0.

GIRONE 3

Autoservice Cassana-Dlf/Gmn 1-5 (Dell'Aamico M.; Barbieri N. 2, El Boussati, Khalouk, Fortunati), Delta del Caprio-Marola 2-5 (Volpi M., Staghezza; Blandino 2, Moscon 2, Carrara G.), Good Boys-Anglotech 3-2 (Gobbetti 2, Greco F.; Iaione, Carmè), Arci Canaletto-Monti 3-4 (Mezzani Davide 2, Mezzani Daniele; Donati J. 2, Galia, Crispi), Ccr Muggiano/O.F. Chelli-Sarzanello 4-5 (Navari 2, Incarnato, Cantoni; Isoppo M. 3, Gazzotti, Bertoletti).

Classifica: Sarzanello, Canaletto e Monti punti 8; Good Boys 7; Muggiano e Marola 6; Amatori Per Lucio 5; Dlf 4; Delta del Caprio e Anglotech 3; Cassana 0.

GIRONE 4

Ristorante Albergo Nettuno-Bar Picchi 0-4 (Gjonaj K. 2, Sabatini A., Errouichaq), Deportivo La Bottiglia-Sesta Godano 2 3-2 (Uberti 2, Giuliano S.; Toso F. 2), Asd Atletico Tresana 2010-Dl Stella Rossa Canaletto 7-2 (Ascione 2, Bambini 2, Di Capita, Piccirillo, Simoncini V.; Lenoce, Diamanti T.), Asd Comano 2016-Atletico Gragnola 2-3 (Giubbani, Neri A.; Costa A. 2, Pietrobono D.), Veppo 2-Locanda De' Nobili 5-7 (Del Sarto 4, Basile; Ortiz Sanchez 3, Bravi 2, Oronzo, Fiori T.).

Classifica: Gragnola punti 9; Picchi e Nettuno 8; Bottiglia 7; Tresana, Comano, De' Nobili e Sesta Godano 5; Veppo e Dl Stella Rossa 2.

Marco Magi