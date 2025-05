Calcio Uisp: Veppo, Comano e Pallerone promossi, via a playoff e playout

La Spezia, 22 maggio 2025 – Dopo aver assegnato con anticipo lo scudetto alla Locanda Alinò, il calcio a 7 della Uisp provinciale, con gli ultimi due turni della regular season, definisce anche le promozioni e le retrocessioni dei Gironi 2 e 3. Intanto il Veppo vince il Girone 2 e viene promosso, poi, per salire nel Girone 1 il Bar Cavour se la vedrà con la vincente tra Rebocco e Moto Masini, mentre Ms Costruzioni Ccr Muggiano contro la vincente tra Bagnone e Bar Ravenna. Per quanto riguarda le retrocessioni, cinque, tre vanno giù direttamente, ovvero Dlf/Gmn, Pizzeria La Ciassetta Cassana e il Monti, mentre le avranno la stessa sorte le perdenti di queste sfide: Delta del Caprio-Armaneto e Sarzanello-Asd La Foce Fuoricampo.

Per quanto riguarda il Girone 3, il Comano 2016 e il Pallerone vengono promossi direttamente nel Girone 2, mentre attraverso i playoff altre tre promozioni: Aston Birra contro la vincente tra Spezia Centro e Atletico Tresana, La Loggia 4.0 contro la vincente di Real Chiappa Palati Fini-Atletico Gragnola, Deportivo La Bottiglia contro la vincente tra Bar Picchi e Sesta Godano 2.

GIRONE ECCELLENZA

Quinta di ritorno: Good Boys-Leta Scp 0-7 (Lombardi S. (3), De Cillis F. (2), Poletti A., Cantore B.), Realchiappa Progetto Appalti-Aurora Ponteggi 1-2 (Barabini M.; Stefanelli L., Tacchini N.), Avosa-Locanda Alinò 5-0 (Castiello M. (3), Haziraj S., Bellettini S.).

Penultima di ritorno: La Gira O.F. Chelli-Good Boys 9-5 (Tartarini M. (3), Ferdani F. (3), Celaj X. (2), Moreni A.; Scatena D., Gobbetti N., Bello M., Forasassi D., Beltrano T.), Leta Scp-Locanda Alinò 1-7 (Rossi R.; Fjolla A. (2), Sicuro F. (2), Russo R. (2), Cattabiani A.), Aurora Ponteggi-Avosa 0-4 per rinuncia.

Classifica: Locanda Alinò punti 19; La Gira 15; Leta 14; Avosa 13; Realchiappa 11; Aurora 5; Good Boys -3.

GIRONE PROMOZIONE

Quinta di ritorno: Ristorante Pin Bon-Pellegrini Gomme 3-5 (Di Serio T. (2), Ardovino D.; Castagnaro M. (3), Cupini L. (2)), Real Dlf Pizzeria Chiara-Sesta Godano 1-5 (Draguleasa B.; Prosperini G. (2), Pouye M., Raggi E., Taddei D.), Levanto-Sporting Bacco 2-0 (Pettirossi R., Beretta M.).

Penultima di ritorno: Sporting Bacco-Ristorante Pin Bon 0-4 (Greco L. (2), Bellavigna F., Carbone F.), Pellegrini Gomme-Sesta Godano 5-3 (Battolla A. (2), Severi S., Gerini A., Sidi Brahim S.; Pouye M., Visigalli E., Taddei D.), Levanto-Saja Srl 3-5 (Pettirossi R., Beretta M., Filippo A.; Frola L. (2), Sula S., Abatangelo L., Lachgar Y.).

Classifica: Sesta Godano e Pellegrini punti 16; Real Dlf 13; Levanto 11; Pin Bon 8; Bacco 7; Saja 6.

GIRONE 2

Dodicesima di ritorno: Asd La Foce Fuoricampo-Moto Masini 3-3 (Russo J. (2), Cancogni D.; Bertagni S. (2), Varacalli D.), Dlf/Gmn-Ac Rebocco/Vf Alinò 4-7 (Ciullo G. (2), Oliviero V.; Grillo R. (4), D'Amico A., Cruz Arrata J., Della Selva V.), Fc Armaneto-Bar Cavour 5-6 (Conca P. (3), Bertone M., Pezzica G.; El Atiki B. (4), Tonello M. (2)), Sarzanello-Bar Ravenna 7-2 (Domenichelli M. (4), Serio A., La Terra T., Palumbo M.; Sartini D., Del Bene A.), Asc Bagnone-Asd Veppo 3-3 (Buonaguidi F., Giromini M., Trivelli M.; Lufrano G. (2), Martoni F.), Delta del Caprio-Monti 4-4 (Staghezza D. (2), Volpi M. (2); Gabrielli L. (2), Lombardi L., Martinelli M.), Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan 4-5 (Navari L., Cantoni S., Caldarelli F., Gazzotti F.; Toso V. (3), Licari A. (2)).

Ultima di ritorno: Ac Rebocco/Vf Alinò-Moto Masini 4-0 (Todaro F. (2), Grillo R. (2)), Bar Cavour-Dlf/Gmn 3-2 (Tonello M. (2), El Atiki B.; La Malfa A., Traina G.), Bar Ravenna-Fc Armaneto 6-3 (Macera F. (2), Centofanti G., Del Bene A., Turano M., Massaro B.; Bucchignani A., Cabano F., Conca P.), Asd Veppo-Sarzanello 1-7 (Beverinotti M.; Dell'ovo A. (2), Conti A. (2), La Terra T. (2), Pasquali D.), Monti-Asc Bagnone 6-10 (Prenci A. (3), Di Venuta M., Scozzari D., Martinelli M.; Giromini M. (5), Luciani L. (4), Pellegrini M.), Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan-Delta Del Caprio 5-4 (Licari A. (2), Andreoli T. (2), Toso V.; Costa L., Leonelli M., Volpi M., Menchini S.), Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Asd La Foce Fuoricampo 7-2 (Cantoni S. (5), Ferrari D., Caldarelli F.; Bonadies E., Cancogni D.).

Classifica: Veppo punti 44; Cavour 40; Ms/Ccr 39; Bagnone 35; Rebocco/Alinò 31; Masini 29; Ravenna 28; Delta del Caprio 21; Sarzanello 19; Foce Fuoricampo 17; Ciassetta e Armaneto 16; Monti 14; Dlf/Gmn 12.

GIRONE 3

Dodicesima di ritorno: Pallerone-Lm Immobiliare 4-0 per rinuncia, Sesta Godano 2-Spezia Centro 2024 1-3 (Terrin G.; Romani M. (2), Da Pozzo L.), Dlf Aston Birra-Asd Atletico Tresana 2010 5-3 (Frione L. (3), Isufaj F., Pizzi R.; Bambini C. (2), Brunetti A.), Dl Stella Rossa Canaletto-Asd Comano 2016 2-5 (Zucchello E., Ndreca C.; Lombardi L. (4), Tavolaccini N.), La Loggia 4.0-Veppo 2 6-3 (Pasini T. (2), Strà F. (2), Canese G., Canese T.; Tagliazucchi G., Traversoni M. Del Sarto G.), Atletico Gragnola-Real Chiappa Palati Fini 3-6 (Costa A. (2), Valletta N.; Vanacore M. (3), Clausi A. (2), Colombo J.), Bar Picchi-Deportivo La Bottiglia 3-3 (Tedeschi A., Gjonaj K., Guelfi A.; Uberti J. (2), Bongi M.).

Ultima di ritorno: Spezia Centro 2024-Lm Immobiliare 4-0 per rinuncia, Asd Atletico Tresana 2010-Sesta Godano 2 4-3 (Bambini C. (4); Careddu S. (2), Borrini M.), Asd Comano 2016-Dlf Aston Birra 2-3 (Neri A., Lombardi L.; Frione M. (2), Frione L.), Veppo 2-Dl Stella Rossa Canaletto 4-4 (Zucchello E. (3), Torrini D.), Real Chiappa Palati Fini-La Loggia 4.0 2-2 (Ricotta L., Lonardo C.; Pasini T. (2)), Deportivo La Bottiglia-Atletico Gragnola 4-2 (Ricci A., Poli L., Preti E., Uberti J.; Costa A., Valletta N.), Bar Picchi-Pallerone 2-8 (Sabatini A. (2); Gaspari L. (7), Magnanini N.).

Classifica: Conano punti 44; Pallerone 43; Loggia e Dlf 34; Bottiglia 32; Picchi 30; Real Chiappa 29; Atletico Tresana 27; Spezia centro 25; Gragnola 21; Sesta Godano 2 13; Veppo 2 10; Dl Stella Rossa 7; Lm 5.