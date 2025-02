Calcio Uisp. Casa Culturale qualificata alle finali scudetto

Con ancora 8 partite al termine della prima fase il campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa ha già la sua prima qualificata alle ‘finali scudetto’. Si tratta della Casa Culturale, imbattuta capolista del girone A di Serie A1, che espugnando 1-0 San Gimignano ha mantenuto 23 punti di vantaggio sul quinto posto del Gavena: divario ormai incolmabile. Praticamente fatta, nell’altro girone della massima categoria, anche per il Vitolini a cui basteranno 2 punti nelle prossime 8 gare per staccare il pass per la final-eight. Dopo l’1-0 dell’ultimo turno ai danni del Casotti, grazie ad un gol allo scadere del neo entrato Cianti, sono infatti 20 le lunghezze di vantaggio su La Serra quinto.

Scendendo in A2 riprende la propria corsa il Massarella, che nel girone C cala il poker in casa contro il Brusciana (a segno Simonetti, Casolari, Sanarelli e Ambrogini) e conserva 3 punti di vantaggio sulla Molinese, che ha dilagato 5-0 sul Monterappoli. Nel D, invece, una doppietta di capitan Mirco Barnini e un gol di Campatelli permettono all’Unione Valdelsa di regolare il fanalino di coda Arci San Casciano e mantenersi a più 3 sul Malmantile United, capace di superare 2-1 in casa il Corniola.

Ecco il quadro completo. Serie A1, girone A: Real Isola-Strettoio Pub 5-0; Castelnuovo-4 Mori 1-0; Scalese-Ferruzza 0-0; Sovigliana-Limitese 0-0; San Gimignano-Casa Culturale 0-1; Fiano Certaldo-Gavena 0-1. Riposava: Stabbia. Classifica: Casa Culturale 44; Ferruzza 37; Limitese 28; Real Isola 27; Gavena 21; Scalese 20; Castelnuovo e Sovigliana 19; 4 Mori 17; Strettoio Pub 12; Stabbia e Fiano Certaldo 10; San Gimignano 6. Girone B: Martignana-Rosselli 0-1; Boccaccio-Staggia rinviata per nebbia; Vitolini-Casotti 1-0; La Serra-Usap 1-0; Valdorme-Fibbiana 0-0; Computer Gross-Le Cerbaie 3-0. Classifica: Vitolini 38; Computer Gross e Rosselli 28; Fibbiana 22; La Serra e Usap 18; Martignana 17; Casotti e Le Cerbaie 15; Valdorme 14; Staggia 9; Boccaccio 5.

Serie A2, girone C: Sciano-Ortimino 1-1; Massarella-Brusciana 4-1; Vinci-YBPD United 3-0; Molinese-Monterappoli 5-0; Mastromarco-Pitti Shoes 1-1; Montespertoli-Spicchiese 2-2. Riposava: Ateltico Team. Classifica: Massarella 38; Molinese 35; Sciano e Montespertoli 27; Pitti Shoes 26; Monterappoli 25; Ortimino 24; Vinci 21; Mastromarco e Spicchiese 16; Brusciana 13; Atletico Team 8; YBPD United 4. Girone D: Unione Valdelsa-Arci San Casciano 3-0; San Pancrazio-Piaggione Villanova 2-1; San Quirico-Catenese 2-1; Virtus Tavarnelle-Gs Vico 0-0; Malmantile United-Corniola 2-1; Borgano-Le Botteghe 0-3. Riposava: Arci Cerreto Guidi. Classifica: Unione Valdelsa 35; Malmantile United 32; Arci Cerreto Guidi e Le Botteghe 29; Piaggione Villanova 28; San Quirico 26; Gs Vico 25; Virtus Tavarnelle 24; Corniola 23; San Pancrazio 12; Catenese 9; Borgano 6; Arci San Casciano (-1) 2.

Si.Ci.