Calcio Uisp. Casa Culturale e 4 Mori volano. La Ferruzza è un vero bunker

Sono rimaste solo 2 le squadre a punteggio pieno dopo 7 giornate del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Si tratta della Casa Culturale di San Miniato Basso nel girone B di Serie A1 e degli empolesi del 4 Mori nel raggruppamento E di A2. I primi hanno regolato 1-0 a Ponte a Egola il Rosselli grazie a Bartalucci, mentre il 4 Mori si è imposto 3-0 a Pozzale sullo YBPD United per effetto della doppietta di Zaccaria e del centro di Parrini. Per quanto riguarda gli altri successi nel girone A della massima categoria colpaccio del Gavena, che con i guizzi di Passariello e Meacci fa suo lo scontro diretto di Vitolini. Nello stesso raggruppamento pari a reti bianche nel big-match tra Real Isola e Ferruzza, che continua ad avere l’invidiabile record di 240 minuti di porta inviolata: ancora nessun gol al passivo per la truppa di mister Parentini. Nel girone B, invece, i campioni in carica del Castelfiorentino frenano in casa contro il Montespertoli e vengono agganciati al 2° posto dalla Computer Gross, capace di travolgere 6-0 il fanalino di coda Balconevisi (doppiette di Scardigli e Batistoni e reti di Xhixha e Capriotti). In A2 proseguono i duelli in vetta ai gironi C e D, rispettivamente tra Casenuove Gambassi e Brusciana e tra Boccaccio e Strettoio Pub, mentre nell’E cadono a sorpresa in casa Vinci e Martignana, superate da Botteghe e Monterappoli. Ecco il quadro completo.

Serie A1, Girone A: Real Isola-Ferruzza 0-0; Vitolini-Gavena 0-2; Sovigliana-Certaldo 0-0; Castelnuovo-Piaggione Villanova 1-0; Le Cerbaie-Corniola 2-2; Limitese-Scalese 3-0. Classifica: Ferruzza 16; Sovigliana 14; Real Isola, Gavena e Vitolini 13; Limitese 9; Certaldo 8; Le Cerbaie 5; Castelnuovo 4; Corniola 3; Piaggione Villanova e Scalese 1.

Girone B: Computer Gross-Balconevisi 6-0; Castelfiorentino-Montespertoli 1-1; Rosselli-Casa Culturale 0-1; La Serra-Cerreto Guidi 5-0; Bassa-Stabbia 2-0; Fibbiana-Casotti rinviata. Classifica: Casa Culturale 18; Castelfiorentino e Computer Gross 13; Rosselli 10; Bassa e Fibbiana 9; Casotti 6; Cerreto Guidi 5; La Serra, Stabbia e Montespertoli 4; Balconevisi 2.

Serie A2, Girone C: Sciano-Malmantile United 2-0; Pitti Shoes-Team Arcogas 6-2; Molinese-Casenuove Gambassi 0-2; Brusciana-Borgano 5-0; San Casciano-San Pancrazio 2-5. Classifica: Casenuove Gambassi e Brusciana 15; Sciano 11; Pitti Shoes e San Pancrazio 10; Malmantile United 9; San Casciano e Molinese 6; Borgano 1; Team Arcogas 0.

Girone D: Boccaccio-Real Pavo Furiati 2-1; Strettoio Pub-San Quirico 3-0; Massarella-Spicchiese 2-1; Catenese-Valdorme 1-3; Ortimino-Ponte a Elsa 0-0. Classifica: Boccaccio e Strettoio Pub 15; Valdorme 13; Massarella 10; Catenese 7; Real Pavo Furiati e Spicchiese 6; Ponte a Elsa 5; San Quirico e Ortimino 3.

Girone E: Vinci-Botteghe 1-3; 4 Mori-YBPD United 3-0; Martignana-Monterappoli 1-2; Mastromarco-Unione Valdelsa 1-1. Riposava: Cambiano United. Classifica: 4 Mori 15; Martignana e Vinci 10; Unione Valdelsa (-1) 9; Mastromarco 7; Cambiano United 6; Botteghe 5; Monterappoli 4; YBPD United 1.

Si.Ci.