Calcio Uisp. Casa Culturale inarrestabile. Scannadinari lancia il Gavena

Si ferma all’8ª giornata il percorso netto del 4 Mori, superato 1-0 a Monterappoli dal gol di Scardigli nel girone E di Serie A2. L’unica squadra a punteggio pieno rimane così la Casa Culturale, che travolge 7-0 a domicilio il Cerreto Guidi (doppietta di Bartalucci e reti di Quaglierini, Volterrani, Greco, Bartali e Uruji) e resta al comando del raggruppamento B di A1. Nel medesimo girone spicca poi il successo della Computer Gross nello scontro al vertice contro i campioni in carica del Castelfiorentino: un 2-1 firmato da Chesi e Capriotti. Nell’altro gruppo della massima serie si allunga a 560 minuti l’inviolabilità della propria porta della Ferruzza, unica squadra a non aver ancora subito gol, dopo il 3-0 rifilato al Certaldo (doppietta di Ciambotti e centro di Angerame). Nello stesso girone Scannadinari regala il successo al Gavena nello scontro ad alta quota contro il Sovigliana, mentre la Limitese infila il quarto risultato utile consecutivo. Tornando in A2 Del Bino e Tommaso Morelli firmano in avvio il 2-0 con cui il Martignana stende l’Unione Valdelsa e si mette all’inseguimento del 4 Mori, mentre nel gruppo D riparte la fuga solitaria dello Strettoio Pub, corsaro 2-0 a Ponte a Elsa grazie a Fornai e Bello, che stacca di 3 punti il Boccaccio, caduto in casa sotto i colpi dell’Ortimino. Di seguito, comunque, ecco il quadro completo degli ultimi risultati.

Serie A1, Girone A: Real Isola-Castelnuovo 3-0; Corniola-Limitese 0-0; Scalese-Vitolini 1-3; Gavena-Sovigliana 1-0; Ferruzza-Certaldo 3-0; Piaggione Villanova-Le Cerbaie 0-2. Classifica: Ferruzza 19; Real Isola, Gavena e Vitolini 16; Sovigliana 14; Limitese 10; Le Cerbaie e Certaldo 8; Castelnuovo e Corniola 4; Piaggione Villanova e Scalese 1.

Girone B: Computer Gross-Castelfiorentino 2-1; Cerreto Guidi-Casa Culturale 0-7; Stabbia-Rosselli 1-1; La Serra-Casotti 0-0; Balconevisi-Bassa 1-4; Montespertoli-Fibbiana 2-0. Classifica: Casa Culturale 21; Computer Gross 16; Castelfiorentino 13; Bassa 12; Rosselli 11; Fibbiana 9; Casotti e Montespertoli 7; La Serra, Cerreto Guidi e Stabbia 5; Balconevisi 2.

Serie A2, Girone C: Sciano-San Casciano 6-0; San Pancrazio-Molinese sospesa al 60’ sullo 0-2; Malmantile United-Team Arcogas 2-0; Borgano-Casenuove Gambassi 1-3; Pitti Shoes-Brusciana 1-1. Classifica: Casenuove Gambassi 18; Brusciana 16; Malmantile United 15; Sciano 14; Pitti Shoes 11; San Pancrazio 10; San Casciano e Molinese 6; Borgano 1; Team Arcogas 0.

Girone D: Boccaccio-Ortimino 2-3; Real Pavo Furiati-Catenese 0-3; Valdorme-Massarella 1-1; San Quirico-Spicchiese 1-2; Ponte a Elsa-Strettoio Pub 0-2. Classifica: Strettoio Pub 18; Boccaccio 15; Valdorme 14; Massarella 12; Catenese 10; Spicchiese 9; Ortimino, Ponte a Elsa e Real Pavo Furiati 6; San Quirico 3.

Girone E: Cambiano United-YBPD United 6-3; Monterappoli-4 Mori 1-0; Botteghe-Mastromarco 3-2; Martignana-Unione Valdelsa 2-0. Riposava: Vinci. Classifica: 4 Mori 15; Martignana 13; Monterappoli e Vinci 10; Unione Valdelsa (-1) 9; Botteghe 8; Mastromarco 7; Cambiano United 6; YBPD United 1.

Si.Ci.