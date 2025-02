Calcio Uisp. Casa Culturale, prima sconfitta. Massarella supera Sciano (2-0)

Arriva alla diciottesima giornata la prima sconfitta stagionale della Casa Culturale. La capolista del girone A di Serie A1 del campionato Uisp Empoli-Valdelsa ha infatti ceduto 2-1 in casa nello scontro al vertice con la Ferruzza, seconda forza del girone. Per i bianconeri fucecchiesi decisive le reti di Paolieri e Sonko, mentre ai sanminiatesi non è bastato un gol di Bartalucci. Nel medesimo girone partita a dir poco spigolosa tra 4 Mori e Strettoio Pub, chiusa con 5 espulsi (3 nelle fila locali e 2 in quelle ospiti). Nell’altro girone della massima categoria il Vitolini regola 2-0 il Boccaccio nel testa coda (a segno Rossi e Leoncini) e stacca di fatto il pass per le finali scudetto.

In A2, nel girone C la promozione è ormai una questione tra Massarella e Molinese, vittoriose rispettivamente su Sciano (2-0 firmato da Matteo e Simone Simonetti) e Montespertoli (2-1 con centro di Furiesi e un autogol), mentre nel D la capolista Unione Valdelsa espugna Villanova con un guizzo di Campatelli e porta a 5 le lunghezze di vantaggio sul Malmantile United, frenato sul proprio campo dalla Virtus Tavarnelle. In questo raggruppamento, però, la vetrina se la prende il fanalino di coda Arci San Casciano, che dopo solo sconfitte festeggia finalmente la prima vittoria stagionale, con il 3-2 interno inflitto al San Quirico grazie alle reti di Poggianti, Ruocco e Zikeli.

Di seguito comunque ecco il quadro completo dopo l’ultima giornata. Serie A1, Girone A: Limitese-San Gimignano 0-0; Real Isola-Fiano Certaldo 5-3; 4 Mori-Strettoio Pub 1-3; Castelnuovo-Sovigliana 1-1; Scalese-Stabbia 2-0; Casa Culturale-Ferruzza 1-2. Riposava: Gavena. Classifica: Casa Culturale 44; Ferruzza 40; Real Isola 30; Limitese 29; Scalese 23; Gavena 21; Sovigliana e Castelnuovo 20; 4 Mori 17; Strettoio Pub 15; Stabbia e Fiano Certaldo 10; San Gimignano 7. Girone B: Usap-Computer Gross 1-1; Staggia-Fibbiana 1-0; Le Cerbaie-Rosselli 0-2; Casotti-Martignana 0-1; Valdorme-La Serra 1-1; Vitolini-Boccaccio 2-0. Classifica: Vitolini 41; Rosselli 31; Computer Gross 29; Fibbiana 22; Martignana 20; La Serra e Usap 19; Casotti, Le Cerbaie e Valdorme 15; Staggia 12; Boccaccio 5.

Serie A2, girone C: Ortimino-Atletico Team 5-1; Monterappoli-Vinci 0-1; Massarella-Sciano 2-0; Mastromarco-YBPD United 3-1; Montespertoli-Molinese 1-2; Pitti Shoes-Brusciana 1-0. Riposava: Spicchiese. Classifica: Massarella 41; Molinese 38; Pitti Shoes 29; Ortimino, Sciano e Montespertoli 27; Monterappoli 25; Vinci 24; Mastromarco 19; Spicchiese 16; Brusciana 13; Atletico Team 8; YBPD United 4. Girone D: Corniola-Borgano 2-0; Gs Vico-San Pancrazio 2-1; Arci Cerreto Guidi-Catenese 5-0; Malmantile United-Virtus Tavarnelle 0-0; Piaggione Villanova-Unione Valdelsa 0-1; Arci San Casciano-San Quirico 3-2. Riposava: Le Botteghe. Classifica: Unione Valdelsa 38; Malmantile United 33; Arci Cerreto Guidi 32; Le Botteghe 29; Gs Vico e Piaggione Villanova 28; San Quirico e Corniola 26; Virtus Tavarnelle 25; San Pancrazio 12; Catenese 9; Borgano 6; Arci San Casciano 5.

