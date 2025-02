Calcio Uisp: Celaj è in vena e La Gira Of Chelli ne piega un'altra

La Spezia, 27 febbraio 2025 – Leta cede il passo alla Gira Of Chelli (bomber Celaj e Moreni in gol) e così la Locanda Alinò mantiene la vetta a punteggio pieno dopo la terza di andata del Girone Eccellenza del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Primo punto per l'Avosa, a lungo leader durante la prima fase della stagione. Terza vittoria di fila anche per il Sesta Godano, capolista del Girone Promozione, mentre continuano a restare a secco Levanto, Pellegrini gomme e Saja.

Nel Girone 2 il Veppo tranquillo in testa e così anche nel Girone 3 con il Comano che, però, allunga sul Pallerone, fermato sul pari dall'Atletico Tresana.

GIRONE ECCELLENZA

Risultati: Locanda Alinò-Good Boys 7-0 (Novani R. (3), Cattabiani A. (2), Marozzi M., Sicuro F.), Leta Scp-La Gira O.F. Chelli 2-3 (Corvi N., Lombardi S.; Celaj X. (2), Moreni A.), Avosa-Realchiappa Progetto Appalti 2-2 (Lala D. (2); Shabanaj G., Glaudi S.).

Classifica: Locanda Alinò punti 6; Leta e La Gira 4; Aurora 2; Realchiappa e Avosa 1; Good Boys 0.

GIRONE PROMOZIONE

Risultati: Sesta Godano-Sporting Bacco 6-2 (Visigalli E. (2), Sarr M., Pouye M., Raggi E., Ghiorzo J.; Corsi A., Calzolari N.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Levanto 2-1 (Rabà G., Bastoni D.; Gianelli D.), Saja Srl-Ristorante Pin Bon 3-3 (Paloka E., Sula S., Frola L.; Greco L., Bellavigna F., Dadà S.).

Classifica: Sesta Godano punti 6; Real Dlf 4; Pin Bon 3; Sporting Bacco 2; Levanto, Pellegrini e Saja 0.

GIRONE 2

Risultati: Asc Bagnone-Delta Del Caprio 7-2 (Costa L. (2), Giromini M. (2), Luciani L. (2), Pellegrini M.; Mancini A., Lazzerini F.), Sarzanello-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 2-9 (Lucignani F. (2), Buonpensiere L., Pasquali D.; Cantoni S. (4), Navari L. (2), Lucignani F. (2), Latino F.), Fc Armaneto-Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan 4-1 (Caruso G. (2), Bucchignani A., Poletto C.; Piva D.), Dlf/Gmn-Monti 2-3 (Bonamino F., Oliviero V.; Lopriore A. (2), Prenci A.), Moto Masini-Asd Veppo 3-8 (Luiso A., Masini M., Scaduto F.; Lufrano G. (5), Rebecchi G., Fontanabona I., Makitov I.), Ac Rebocco/Vf Alinò-Bar Ravenna 3-4 (Fjolla A. (2) Coppola M.; Del Bene A., Macera F., Turano M., Mauro F.), Bar Cavour-Asd La Foce Fuoricampo 3-0 (Tonello M. (2), Pierini L.).

Classifica: Veppo punti 31; Cavour 28; Ms/Ccr 23; Masini 21; Rebocco/Alinò 19; Bagnone 18; Delta del Caprio 15; Ravenna 14; Ciassetta 10; Foce Fuoricampo e Sarzanello 9; Dlf/Gmn, Armaneto e Monti 8.

GIRONE 3

Risultati: La Loggia 4.0-Atletico Gragnola 5-3 (Pasini T. (3), Mugnaini A., Finamore M.; Costa A., Spadoni N., Lunini D.), Dl Stella Rossa Canaletto-Bar Picchi 7-10 (Ndreca C. (2), Torrini D., Zucchello E., Galeazzi A., Salvatore D., Mantegazza D.; Vanoli F. (3), Laazizi K. (3), Puzella L. (2), Ricci M., Sabatini A.), Dlf Aston Birra-Deportivo La Bottiglia 4-2 (Frione M. (2), Pesenti L., Zironi T.; Poli L., Vianesi M.), Sesta Godano 2-Real Chiappa Palati Fini 3-4 (Prosperini M., Roncone G., Petillo P.; Clausi A. (2), Buttafuoco V. (2)), Lm Immobiliare-Veppo 2 3-3 (Paita M. (2), Lunati F., Resico. D. (2)), Spezia Centro 2024-Asd Comano 2016 2-4 (Romani M., Mammi T.; Micheli F. (2), Neri A., Servi M.), Asd Atletico Tresana 2010-Pallerone 2-2 (Ferrari A. (2); Magnanini N. (2)).

Classifica: Comano punti 29; Pallerone 26; Picchi 23; Loggia 22; Bottiglia 19; Real Chiappa e Dlf Aston 18; Gragnola 16; Spezia Centro 10; Sesta Godano 2 9; Veppo 2 5; Dl Stella Rossa 4; Lm Immobiliare 3.