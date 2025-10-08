Calcio Uisp. Computer Gross e Ferruzza a segno. E restano a punteggio pieno

Computer Gross e Ferruzza restano le uniche due squadre a punteggio pieno, dopo le prime due giornate del campionato Uisp Empoli-Valdelsa di Serie A1. I primi, infatti, hanno fatto loro lo scontro diretto con il Real Isola grazie alle reti di Capriotti e Pellegri, mentre i bianconeri fucecchiesi hanno piegato 1-0 la Scalese con il gol di Botrini. Terminata la prima fase di Coppa Uisp, invece, eliminate solo le ultime classificate di tutti i gironi che a fine stagione daranno poi vita alla Coppa Amatori. Di seguito ecco il quadro completo dell’ultimo fine settimana di gare. Serie A1: Computer Gross-Real Isola 2-0; Fibbiana-Limitese 0-0; Vitolini-Casa Culturale 1-1; Gavena-Martignana 1-1; Usap-Massarella 2-1; Ferruzza-Scalese 1-0; Rosselli-Unione Valdelsa 0-2. Classifica: Computer Gross e Ferruzza 6; Limitese e Casa Culturale 4; Real Isola, Unione Valdelsa, Scalese e Usap 3; Gavena e Vitolini 2; Martignana e Fibbiana 1; Massarella e Rosselli 0. Coppa Uisp, girone A: Molinese-Piaggione Villanova 2-1; Brusciana-Atletico Team 4-0. Classifica: Molinese 9; Piaggione Villanova e Brusciana 4; Atletico Team 0. Girone B: Vinci-San Casciano 2-0; Le Cerbaie-Monterappoli 3-1. Classifica: Le Cerbaie 9; Vinci 6; Monterappoli 3; San Casciano 0. Girone C: 4 Mori-Castelnuovo 1-1; Montaione-Certaldo 4-0. Classifica: 4 Mori e Castelnuovo 5; Montaione 4; Certaldo 1. Girone D: Ortimino-Casotti 1-3; Boccaccio-Virtus Tavarnelle 2-2. Classifica: Casotti 7; Boccaccio 5; Virtus Tavarnelle 2; Ortimino 1. Girone E: Corniola-Staggia 1-0. Riposava: Spicchiese. Classifica: Corniola 6; Staggia 3; Spicchiese 0. Girone F: Botteghe-Valdorme 3-0. Riposava: Lamporecchio. Classifica: Botteghe 6; Valdorme 3; Lamporecchio 0. Girone G: Sciano-YBPD United 6-1. Riposava: Sovigliana. Classifica: Sciano 6; Sovigliana 3; YBPD United 0. Girone H: Malmantile-San Pancrazio 4-1. Riposava: Vico. Classifica: Vico 4; Malmantile 3; San Pancrazio 1. Girone I: Cerreto Guidi-La Serra 0-0. Riposava: Sporting Cerbaia. Classifica: La Serra e Cerreto Guidi 4; Sporting Cerbaia 0. Girone L: Montespertoli-San Gimignano 0-4. Riposava: San Quirico. Classifica: San Gimignano 4; Montespertoli 3; San Quirico 1.

Si.Ci.