Calcio Uisp. Computer Gross e Real Isola, la prima sfida. Domani si giocano due big-match

Il gustoso anticipo di stasera al Biagioli di Santa Maria tra Computer Gross e Real Isola apre la seconda giornata del campionato Uisp Empoli-Valdelsa di Serie A1. Domani gli altri due big-match Vitolini-Casa Culturale e Ferruzza-Scalese. In campo anche la Coppa Uisp, che chiude la prima fase. Il programma completo. Serie A1 – Stasera: Computer Gross-Real Isola (21, Santa Maria). Domani: Fibbiana-Limitese (14, Turbone); Vitolini-Casa Culturale (14.30, Vitolini); Gavena-Martignana (15, Gavena); Usap-Massarella (15, Staggia); Ferruzza-Scalese (15, Massarella). Lunedì: Rosselli-Unione Valdelsa (21.15, Santa Croce Buti). Coppa Uisp, girone A – Domani: Molinese-Piaggione Villanova (15, La Serra); Brusciana-Atletico Team (14.30, Monterappoli). Girone B – Domani: Le Cerbaie-Monterappoli (15, Stabbia). Domenica: Vinci-San Casciano (10, Vinci). Girone C – Domani: Montaione-Certaldo (14.30, Montaione). Domenica: 4 Mori-Castelnuovo (10.15, Pozzale). Girone D – Stasera: Boccaccio-Tavarnelle (21, Gambassi). Lunedì: Ortimino-Casotti (21.30, Baccaiano). Girone E – Domani: Corniola-Staggia (14.30, Pagnana). Riposa: Spicchiese. Girone F – Domani: Le Botteghe-Valdorme (15, Le Botteghe). Riposa: Lamporecchio. Girone G – Stasera: Sciano-YBPD United (21.30, Certaldo sussidiario). Riposa: Sovigliana. Girone H – Lunedì: Malmantile United-San Pancrazio (21.15, Montelupo Brandani). Riposa: Vico. Girone I – Domani: Cerreto Guidi-La Serra (14.30, Lazzeretto). Riposa: Sporting Cerbaia. Girone L – Montespertoli-San Gimignano (21.30, Baccaiano). Riposa: San Quirico.