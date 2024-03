Si fa sempre più incandescente la corsa alle finali ’scudetto’ nel girone B di Serie A1, così come si preannuncia avvincente la volata salvezza in entrambi i raggruppamenti della massima categoria di calcio Uisp dell’Empolese Valdelsa. Partiamo dal girone A, dove Scalese, Corniola e Piaggione Villanova si sfideranno per evitare la retrocessione diretta, con 3 scontri diretti nelle ultime 3 giornate: Scalese-Corniola nel prossimo week-end, Piaggione Villanova-Scalese alla penultima e Corniola-Piaggione Villanova all’ultima. Corniola e Piaggione Villanova, però, devono anche recuperare una gara. Nel B invece, saranno tre settimane di fuoco per le 5 pretendenti agli ultimi 3 posti nelle Final-eight: dietro alla corazzata Casa Culturale che ha fatto il vuoto, Computer Gross, Castelfiorentino, Fibbiana, Bassa e Rosselli sono raccolte in appena 3 punti. La Computer Gross è quella che sulla carta ha il calendario più facile, con solo lo scontro diretto del prossimo turno sul campo del Fibbiana che, al contrario, dopo la squadra di Gaini dovrà affrontare anche Bassa e Rosselli. Team, questi ultimi due, contro cui gli stessi campioni in carica del Castelfiorentino si giocheranno nei prossimi due weekend le proprie chance di continuare a difendere il titolo. Nello stesso girone molto della lotta salvezza si potrebbe scrivere alla penultima giornata quando ci saranno gli incroci Balconevisi-Stabbia e Montespertoli-Cerreto Guidi. Ecco intanto gli ultimi risultati.

Serie A1, Girone A: Limitese-Corniola 0-1; Vitolini-Scalese 2-1; Sovigliana-Gavena 1-4, Castelnuovo-Real Isola 2-2; Certaldo-Ferruzza 0-3; Le Cerbaie-Piaggione Villanova 0-1. Classifica: Ferruzza 47; Real Isola 46; Gavena 45; Vitolini 40; Limitese, Le Cerbaie e Certaldo 20; Sovigliana e Castelnuovo 19; Scalese 12; Corniola 11; Piaggione Villanova 10.

Girone B: Castelfiorentino-Computer Gross 1-1; Casa Culturale-Cerreto Guidi 3-0; Fibbiana-Montespertoli 3-1; Casotti-La Serra 0-2; Bassa-Balconevisi 5-0; Rosselli-Stabbia 3-2. Classifica: Casa Culturale 50; Computer Gross 36; Castelfiorentino 35; Fibbiana 34; Bassa e Rosselli 33; Casotti 21; La Serra 18; Stabbia e Balconevisi 13; Montespertoli 12; Cerreto Guidi 11.

Si.Ci.