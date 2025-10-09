Calcio uisp. Domani inizia il campionato. Diciotto le squadre al via

Saranno diciotto le squadre che prenderanno il via, a partire da domani, alla stagione 2025-26 Uisp, una compagine di meno rispetto alla scorsa stagione. Nella riunione tenutasi la scorsa settimana la Lega Calcio, in collaborazione con i dirigenti delle varie società, ha anche rinnovato l’appuntamento con le due coppe che da anni sono entrate a far parte del calendario: la Walter Baglini-Fernando Rizzo e la Luigi Sassolini. Rinnovata la formula con le squadre suddivise in due gironi da 9 e suddivise in fasce, riprendendo la classifica della scorsa stagione.

Gare di andata e ritorno e playoff per le migliori quattro di ciascun girone. Per le squadre che non si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta, prevista la Coppa Sassolini, mentre la Coppa Baglini-Rizzo si terrà a metà stagione per poi concludersi a fine stagione. Al Passi, Piano di Mommio/Manù e al Terrinca subentrano l’Atletico Camaiore e la rientrante Antisquadra.

Girone A: Sconvolts Tonfano, Villa Diletta, MB Team, Bellariviera, Lube Cucine, Unione Quiesa, Ctz, Atletico Camaiore, Antisquadra.

GIrone B: Arena Metato, Torcigliano, CSF Bianchi, Discobolo Croce Verde, TDL Soccer, Real Nocchi, Nuovo Mondo Fitness, Hotel Virginia, Don Bosco.

Sergio Iacopetti