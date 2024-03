Calcio Uisp È caccia all’ultimo posto in A1

Parte ufficialmente stasera con la prima giornata dei gironi play-off la corsa all’ultima promozione in A1. Contemporaneamente le tre vincitrici dei raggruppamenti della prima fase di A2, già sicure del posto nella massima categoria 2024-’25, iniziano domani il triangolare per la conquista della nuova Supercoppa Amatori. Sempre rimanendo in A2, poi, via anche alle sfide dei due gironi riguardanti la Coppa Amatori, a cui partecipano tutte le squadre che non prendono parte ai play-off. Quello ormai alle porte, però, sarà un fine settimana molto importante anche in A1, dove sono diversi gli incontri di cartello. Partiamo dal girone A, dove lunedì sera a La Scala va in scena lo scontro diretto in chiave salvezza tra i padroni di casa e il Corniola. Nel B, invece, doppio big-match per l’accesso alle finali ’scudetto’, Bassa-Castelfiorentino e Fibbiana-Computer Gross entrambi domani, ma anche un Montespertoli-La Serra molto importante per la zona retrocessione. Di seguito, comunque, ecco il programma completo.

Serie A1, Girone A – Stasera: Real Isola-Le Cerbaie (21.30, San Donato). Domani: Sovigliana-Vitolini (14.30, Petroio); Ferruzza-Gavena (15, Torre). Lunedì: Scalese-Corniola (21.15, La Scala); Piaggione Villanova-Limitese (21.30, Villanova); Certaldo-Castelnuovo (21.30, Certaldo sussidiario).

Girone B – Stasera: Montespertoli-La Serra (21.30, Baccaiano). Domani: Cerreto Guidi-Casotti (14.30, Lazzeretto); Bassa-Castelfiorentino (14.30, Gavena); Fibbiana-Computer Gross (14.30, Turbone). Domenica: Stabbia-Casa Culturale (10.30, Stabbia). Lunedì: Rosselli-Balconevisi (21.15, Ponte a Egola).

Serie A2 Play-off, Girone L – Domani: Botteghe-Malmantile United (14.30). Riposa: Massarella. Girone M – Stasera: Brusciana-Unione Valdelsa (21.15, Monteboro). Riposa: Boccaccio. Girone N – Stasera: Pitti Shoes-Valdorme (21.30, Montaione). Riposa: Martignana. Girone O – Lunedì: Vinci-Catenese (21.15, Vinci). Riposa: Sciano.

Supercoppa Amatori – Domani: Casenuove Gambassi-Strettoio (15, La Serra). Riposa: 4 Mori.

Coppa Amatori, Girone P – Domani: YBPD United-Team Arcogas (14.45, Pozzale); San Pancrazio-Borgano (15, San Pancrazio); Real Pavo Furiati-Mastromarco (15, Sambuca). Riposa: San Quirico.

Girone Q – Stasera: Cambiano United-Spicchiese (21.30, Cambiano). Lunedì: Ponte a Elsa-Monterappoli (21.30, Monteboro); San Casciano-Ortimino (21.30, San Casciano). Riposa: Molinese.

Si.Ci.