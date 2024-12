Calcio Uisp Empolese Valdelsa: anticipi e scontri al vertice del weekend

Soltanto due gli anticipi che stasera aprono il penultimo weekend di questo 2024 del calcio Uisp dell’Empolese Valdelsa. Uno si gioca nel girone A di Serie A1 e vede scendere in campo la capolista a punteggio pieno Casa Culturale a Montaione contro la neopromossa Strettoio Pub; l’altro si disputa sul sussidiario del Comunale di Certaldo tra Sciano e Atletico Team per il raggruppamento C di A2.

L’incontro-clou però è lo scontro al vertice del girone B della massima categoria tra la capolista Vitolini e la prima inseguitrice Rosselli, che si terrà lunedì prossimo al campo sportivo della frazione del Comune di Vinci. Interessante però anche San Quirico-Arci Cerreto Guidi di domani, scontro tra terza e seconda del girone D di A2.

Di seguito il programma completo: