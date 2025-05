Calcio Uisp Empolese-Valdelsa: Le Cerbaie e Montespertoli avanzano in Coppa

Continuano le competizioni successive alla regular season per il calcio Uisp dell’Empolese-Valdelsa, ed è già tempo di verdetti. Sono infatti già due le squadre qualificate alla prossima fase del torneo: Le Cerbaie in Coppa Uisp, che hanno superato Usap per 0-2 grazie alla doppietta di Riccio; e Montespertoli, al suo secondo successo consecutivo in Coppa Amatori battendo San Pancrazio per 3-0 (a segno Margherita, Vuksani e Brogi) e blinda la qualificazione alle semifinali.

Tornando alla Coppa Uisp, stasera in campo il Gavena dopo il successo all’esordio per 4-0 su La Serra: ad attenderli ci sarà lo Strettoio Pub. Tutto ancora aperto, invece, nel girone F: il Castelnuovo ha esordito con un pareggio contro il Fibbiana per 1-1, e si giocherà la qualificazione all’ultima giornata contro Unione Valdelsa. Scendendo in Coppa del Circondario, ci sarà un altro recupero stasera, quello fra Staggia e Malmantile: le due squadre, uscite vittoriose dalla seconda giornata, hanno la chance di mettere un’ipoteca importante sul primo posto nel girone.

Anche il girone P vede una lotta serrata al vertice, con Corniola e San Gimignano a pari merito: sarà lo scontro diretto dell’ultima giornata a decidere il passaggio del turno. Di seguito, il quadro completo della seconda giornata delle tre competizioni post-season.

Coppa Uisp, Girone E: Scalese 1-2 Casotti. Riposava: Massarella. Classifica: Casotti 4; Massarella 1; Scalese 0. Girone F: Castelnuovo 1-1 Fibbiana. Riposava: Unione Valdelsa. Classifica: Fibbiana 2; Castelnuovo e Unione Valdelsa 1. Girone G: Strettoio Pub-Gavena (stasera). Riposa: La Serra. Classifica: Gavena 3; La Serra e Strettoio Pub 0. Girone H: Usap 0-2 Le Cerbaie. Riposava: Sovigliana. Classifica: Le Cerbaie 6; Sovigliana e Usap 0.

Coppa Circondario, Girone M: Le Botteghe 1-2 GS Vico; 4 Mori 1-2 Molinese. Classifica: Molinese e GS Vico 4; 4 Mori e Le Botteghe 1. Girone N: Malmantile United 3-1 Ortimino; Stabbia 0-1 Staggia. Classifica: Malmantile United e Staggia 3; Ortimino e Stabbia 1. Girone O: Arci Cerreto Guidi 0-4 Boccaccio; Sciano 2-2 Fiano Certaldo. Classifica: Boccaccio 6; Fiano Certaldo 4; Sciano 1; Arci Cerreto Guidi 0. Girone P: San Gimignano 1-1 Valdorme; Corniola 1-0 Vinci. Classifica: Corniola e San Gimignano 4; Valdorme 2; Vinci 0.

Coppa Amatori, Girone Q: Montespertoli 3-0 San Pancrazio. Riposava: Spicchiese. Classifica: Montespertoli 6; San Pancrazio e Spicchiese 0. Girone R: Monterappoli 6-3 Virtus Tavarnelle; Borgano 1-2 Brusciana. Classifica: Monterappoli 6; Brusciana 3; Borgano e Virtus Tavarnelle 1. Girone S: Piaggione Villanova 1-0 YBPD United; Catenese 0-4 Mastromarco. Classifica: Mastromarco e Piaggione Villanova 6; Catenese e YBPD United 0. Girone T: Arci San Casciano 1-2 San Quirico; Atletico Team 0-1 Pitti Shoes. Classifica: Pitti Shoes 6; Arci San Casciano e San Quirico 3; Atletico Team 0.

Damiano Nifosì