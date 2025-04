Calcio Uisp Empoli-Valdelsa: Massarella e Unione Valdelsa promosse in Serie A2

Altri verdetti nel campionato di Calcio Uisp Empoli-Valdelsa. Partendo dalla Serie A2, Massarella e Unione Valdelsa sono promosse con un turno di anticipo. I fucecchiesi si sono imposti per 2-0 sul Monterappoli con gol di Russoniello e Sanarelli. Nell’altro girone, invece, Landi e Masini firmano il 2-1 a Le Botteghe e aprono la festa dell’Unione Valdelsa. Tornando in A1, nel girone A la Limitese stacca il pass per i quarti dopo l’1-1 con la Scalese (Da Nazaret risponde a Pacella), che si giocherà l’ultimo posto con i campioni in carica del Real Isola. Lotta a tre per un posto nell’altro raggruppamento, con il neo promosso Martignana che potrebbe sfruttare lo scontro diretto Usap-Fibbiana per beffarle entrambe.

Serie A1, girone A: Limitese-Scalese 1-1; Real Isola-Sovigliana 4-0; Casa Culturale-Strettoio Pub 4-0; San Gimignano-Gavena 1-2; Stabbia-Ferruzza 1-2; Certaldo-4 Mori 0-5. Classifica: Casa Culturale 62; Ferruzza 54; Limitese e Real Isola 40; Scalese 37; Gavena 32; Sovigliana 26; Castelnuovo 25; 4 Mori 23; Strettoio Pub 21, San Gimignano 16; Certaldo e Stabbia 13. Girone B: Computer Gross-Vitolini 3-1; Martignana-La Serra 2-0; Usap-Staggia 1-0; Le Cerbaie-Valdorme 1-0; Casotti-Boccaccio 3-1; Fibbiana-Rosselli 1-2. Classifica: Vitolini 50; Rosselli 45; Computer Gross 44; Usap 34; Martignana 33; Fibbiana 31; La Serra 27; Casotti 24; Le Cerbaie 21; Staggia 17; Valdorme 16; Boccaccio 6. Serie A2, girone C: Molinese-Mastromarco 1-0; Massarella-Monterappoli 2-0; Spicchiese-Brusciana 3-0; Atletico Team-Sciano 0-2; Pitti Shoes-Ortimino 2-0; Montespertoli-Vinci 0-2. Classifica: Massarella 55; Molinese 52; Sciano 42; Vinci 37; Ortimino e Montespertoli 35; Pitti Shoes 33, Monterappoli 32; Mastromarco 30; Spicchiese 25; Brusciana 20; Atletico Team 11; YBPD United 8. Girone D: Cerreto Guidi-San Quirico 3-1; Corniola-San Pancrazio 2-1; Unione Valdelsa-Botteghe 2-1; Virtus Tavarnelle-Borgano 3-0; Malmantile-San Casciano 1-1; Piaggione Villanova-Catenese 3-0. Classifica: Unione Valdelsa 52; Malmantile 45; Cerreto Guidi 44; Corniola 42; Botteghe 40; Gs Vico 39; Piaggione Villanova 38; Virtus Tavarnelle 35; San Quirico 30; San Pancrazio 16; Catenese 14; San Casciano 10; Borgano 8.

Simone Cioni