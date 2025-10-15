Calcio Uisp. Ferruzza ‘corsara’ 4 Mori, partenza sprint

Ferruzza ‘corsara’ a Fontanella contro la neopromosso Unione Valdelsa, terzo 1-0 consecutivo per gli uomini di mister Parentini, e vetta consolidata nel campionato di A1 Uisp Empoli-Valdelsa. Se i bianconeri viaggiano a punteggio pieno senza aver ancora subito gol, sonoro tonfo invece dei campioni in carica del Vitolini, battuti 3-0 a Cambiano dal Martignana (gol di Di Leo, Del Bino e Pasquinucci).

In A2 partenza sprint del 4 Mori (poker al Monterappoli con tripletta di Mancini e centro di Massini), mentre in A3 vincono solo Lamporecchio (2-1 sofferto al Brusciana) e la YBPD United. Di seguito ecco il quadro completo.

Serie A1: Martignana-Vitolini 3-0; Real Isola-Usap 5-0; Massarella-Fibbiana 1-3; Scalese-Gavena 1-1; Casa Culturale-Limitese 2-0; Unione Valdelsa-Ferruzza 0-1; Rosselli-Computer Gross 0-0.

Classifica: Ferruzza 9; Casa Culturale e Computer Gross 7; Real Isola 6; Limitese, Martignana, Fibbiana e Scalese 4; Unione Valdelsa, Gavena e Usap 3; Vitolini 2; Rosselli 1; Massarella 0.

Serie A2, girone A: Sovigliana-Gs Vico 3-1; La Serra-Le Botteghe 0-3; Valdorme-Corniola 2-0; Malmantile United-Montaione 3-1; Castelnuovo-Molinese 0-0; Ortimino-Sciano 1-3.

Classifica: Sovigliana, Sciano, Malmantile United, Le Botteghe e Valdorme 3; Castelnuovo e Molinese 1; La Serra, Corniola, Ortimino, Gs Vico e Montaione 0.

Girone B: Monterappoli-4 Mori 0-4; Casotti-San Gimignano 3-2; Staggia-Montespertoli 0-1; Le Cerbaie-Arci Cerreto Guidi 1-0; Piaggione Villanova-Boccaccio 1-1; Polisportiva Certaldo-Vinci 1-0.

Classifica: 4 Mori, Casotti, Le Cerbaie, Montespertoli e Polisportiva Certaldo 3; Boccaccio e Piaggione Villanova 1; San Gimignano, Arci Cerreto Guidi, Monterappoli, Staggia e Vinci 0.

Serie A3: San Pancrazio-Sporting Cerbaia 1-1; San Quirico-Virtus Tavarnelle 0-0; Atletico Team-YBPD United 2-4; Arci San Casciano-Spicchiese 1-1; Lamporecchio-Brusciana 2-1.

Classifica: Lamporecchio e YBPD United 3; Arci San Casciano, San Qurico, San Pancrazio, Sporting Cerbaia, Spicchiese e Virtus Tavarnelle 1; Brusciana e Atletico Team 0.

