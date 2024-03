Calcio Uisp: Foce Fuoricampo e Anglotech, la riscossa delle ultime, cadono le leader

La Spezia, 6 marzo 2024 – Una vera prova di forza quella dell'Avosa, che strapazza senza pietà La Gira O.F. Chelli nella quinta giornata di ritorno e agguanta così la vetta del Girone 1, dove stabilmente risiede la Locanda Alinò (che ha comunque due partite in meno). Questo dopo le gare di inizio settimana per il campionato calcistico 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra.

Riposa il Real Dlf Pizzeria Chiara, ma il Realchiappa Progetto Appalti non ne approfitta per allungare e rimane a +1. L'incredibile sta che a batterla, sul proprio rettangolo, sia stata l'ultima in classifica, la Foce Fuoricampo. Intanto, sempre nel Girone 2, il Levanto raggiunge Moto Masini in terza posizione.

Cade la capolista del Girone 3, il Sarzanello, contro i penultimi dell'Anglotech, così il Ccr Muggiano/O.F. Chelli balza in vetta, mentre il Dlf/Gmn lascia l'Autoservice Cassana in ultima posizione.

Atletico Tresana protagonista del Girone 4, dopo aver battuto la leader Bar Picchi, che si ritrova ora il Deportivo La Bottiglia a soli 2 punti.

GIRONE 1

Avosa-La Gira O.F. Chelli 6-0 Lala D. (2), Agrifoglio C. (2), Porpora F., Perndrecaj A. Tabaccheria Briselli-Pellegrini Gomme 8-6 Stefanelli L. (3), Cerri S. (2), Ibba A. (2), Raggi F.; Cerchi M. (3), Gambino D. (2), Cardetti A. Sesta Godano-Leta1990 3-4 Visigalli E., Sarr M., Figone M.; Beghe' S. (3), Episcopo N. Saja Srl-Sporting Bacco 5-1 Sula S. (2), Llozhi S., Uka F., Paloka E.; La Placa E.

Riposano: Locanda Alinò e Ristorante Pin Bon.

Classifica: Avosa e Locanda Alinò punti 26; La Gira 23; Tabaccheria Briselli e Saja16; Pin Bon 13; Sesta Godano e Leta19908; Pellegrini 7; Sporting Bacco 6; Baldassini -1.

GIRONE 2

Realchiappa Progetto Appalti-Asd La Foce Fuoricampo 2-5 Chiocca M., Aloi J.; Russo J. (2), Colombo D., Pellegrini A., Cancogni D. Ac Rebocco/Vf Alinò-Levanto 7-8 Coppola M. (3), Cammareri L. (2), Scaduto F., Vitelli D.; Delmedico G. (6), Bussani C., Moggia A. Pizzeria Fuoricampo-Moto Masini 4-4 Nieri A. (3) , Siciliani S.; Cavana M. (2), Di Grazia E., Luiso A. Asc Bagnone-Bar Cavour 4-1 Fabiani S. (3), Casoni J.; El Atiki B. Bar Ravenna-Asd Veppo 3-4 Gianniello M., Essaga Ndjodo J., Rammacca M.; Cuccu M. (2), Rebecchi G. (2)

Classifica: Realchiappa punti 22; Real Dlf 21; Moto Masini e Levanto 18; Veppo e Bagnone 15; Bar Cavour 14; Pizzeria Fuoricampo 12; Rebocco/Vf Alinò 10; Ravenna 7; Foce Fuoricampo 5.

GIRONE 3

Autoservice Cassana-Delta del Caprio 3-4 Guano A., Licari A.; Scarpa A., Volpi M., Moscatelli D., Leonelli M. Dlf/Gmn-Amatori Per Lucio 6-5 El Boussati A. (3), Moscoloni M. (2), Khalouk A.; Freschi A. (3), Mussi M. (2) Marola-Good Boys 2-3 Melacrinis G., Di Marzo M.; Rossi G. (2), Bello M. Anglotech-Sarzanello 5-3 De Jesus Do Nascimiento A. (2), Carmè L. (2), Pigliacelli G.; Lucignani F. (2), Maltempo L. Monti-Ccr Muggiano/O.F. Chelli 1-7 Gabrielli L.; Cantoni S. (2), Navari L. (2), Caldarelli F., Cerretti R., D'ippolito T.

Classifica: Muggiano/Chelli punti 23; Sarzanello 22; Good Boys 19; Monti 18; Amatori Per Lucio 17; Canaletto 14; Delta del Caprio e Marola 11; Anglotech 10; Dlf/Gmn 8; Autoservice Cassana 7.

GIRONE 4

Ristorante Albergo Nettuno-Deportivo La Bottiglia 3-4 Del Vecchio S., Micheloni R., Bucchignani A.; Bongi M., Giuliano S., Giuliano E., Vianesi M. Bar Picchi-Asd Atletico Tresana 2010 3-5 Sabatini A., Acebo Pazmino D., Gjonaj E.; Piccirillo A. (3), Ture L., Diouf S. Sesta Godano 2-Asd Comano 2016 1-3 Prosperini M.; Filattiera A., Tavolaccini M., Servi N. Dl Stella Rossa Canaletto-Locanda de' Nobili 9-1 Camara I. (4), Galeazzi A. (2), Zucchello E. (2), Diamanti T.; Haziraj S. Atletico Gragnola-Veppo 2 5-2 Francini S. (2), Fregosi M., Amendola D., Dominici N.; Vigiani F., Accialini D.

Classifica: Bar Picchi punti 22; Bottiglia 20; Comano 18; Atletico Tresana 17; Gragnola 16; Nettuno 13; Dl Stella Rossa 12; Locanda de' Nobili 9; Sesta Godano 2 8; Veppo 2 4.