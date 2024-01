Calcio Uisp, frena il Fibbiana . La Casa Culturale è inarrestabile

Nel girone A del campionato Uisp un successo prezioso del Certaldo in chiave salvezza nello scontro diretto di La Scala, gara decisa da una splendida azione personale di Ulivi a metà ripresa. Nel girone B continua a volare ad alta quota la capolista Casa Culturale rifilando una cinquina al Montespertoli. Anche il Bassa ottiene un prezioso successo ai fini della fase finale per lo scudetto sul campo del Cerreto Guidi, decisivi i gol di Granchi e Cassia. Frenata invece del Fibbiana che viene fermato sul risultato di 0-0 a Stabbia. Nel girone C vincono tutte le prime cinque forze del campionato, assicurandosi così i play-off. Resta viva invece la lotta per la promozione diretta tra Casenuove Gambassi, Malmantile United e Brusciana. Stesso discorso anche per quanto riguarda il girone D, tutte a successo le big-five five con Massarella, Valdorme e Catenese che allungano sul Real Pavo Furiati nella corsa ai play-off. Infine nel girone E l’Unione Valdelsa passa per tre reti a zero contro le Botteghe passando al secondo posto grazie al gol di Menconi e alla doppietta di Lari. L’altro big-match di giornata per i play-off tra Vinci e Martignana finisce a reti bianche.

Di seguito i risultati e le classifiche. Serie A1, girone A: Sovigliana-Le Cerbaie 1-1; Scalese-Certaldo 0-1; Gavena-Limitese 1-1; Ferruzza-Castelnuovo D’Elsa 3-0; Piaggione Villanova-Vitolini 0-7; Corniola-Real Isola 0-1. Classifica: Ferruzza, Real Isola, Gavena 29; Vitolini 27; Limite 19; Sovigliana 15; Castelnuovo D’Elsa e Le Cerbaie 13; Certaldo 11; Corniola 6; Scalese 4; Piaggione Villanova 3.

Girone B: Rosselli-La Serra 2-1; Casotti-Computer Gross 0-0; Stabbia-Fibbiana 0-0; Cerreto-Bassa 1-2; Balconevisi-Castelfiorentino 0-1. Montespertoli-Casa Culturale 1-5. Classifica: Casa Culturale 36; Castelfiorentino 23; Computer Gross 23; Bassa 22; Fibbiana 21; Rosselli 17; Casotti 12; Stabbia 10; La Serra 9; Cerreto 9; Balconevisi 9; Montespertoli 7.

Serie A2, girone C: Brusciana-San Casciano 2-1. Pitti Shoes-Borgano 2-0. Sciano-San pancrazio 3-1. Arcogas-Casenuove Gambassi 0-3. Malmantile United-Molinese 4-0. Per una classifica che vede: Case Nuove Gambassi 28; Malmantile United 26; Brusciana 24; Sciano 22; Pitti Shoes 20; San Pancrazio 14; Molinese 10; San Casciano 8; Borgano 5; Team Arcogas 5.

Girone D: Boccaccio-Ponte a Elsa 3-0. Real Pavo Fiurato-Lo strettoio 0-2. Ortimino-Massarella 0-1. Spicchiese-Valdorme 1-4. Catanese 2004-San Quirico 2-1. Classifica: Lo Strettoio 31; Boccaccio 23; PCatanese 2004 20; Massarella 19; Valdorme 19; Real Pavo Fiurati 14; Spicchiese 11; San Quirico 10; Ortimino 8; Ponte a Elsa 8.

Girone E: Unione Valdelsa-Le Botteghe 3-0. Young Boys United-AC Mastromarco 0-1. 4 Mori-Cambiano United 4-2. Vinci-Martignana 0-0. Classifica: 4 Mori 25; Unione Valdelsa e Martignana 19; Monterappoli 17; Le Botteghe e Vinci 16; Mastromarco 13; Cambiano United 10; Young Boys United 1.