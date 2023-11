Calcio Uisp. Gavena-Ferruzza, una sfida ad alta quota in A1 Il campionato di Calcio Uisp locale entra nella nona giornata con 7 anticipi, tra cui spicca Computer Gross-Fibbiana. Gavena-Ferruzza è la gara clou della Serie A1, mentre in A2 ci sono Casenuove Gambassi-Pitti Shoes e YBPD United-Monterappoli. Tutte le partite in programma.