Calcio uisp. I Gentlemen Monza provano a fermare la marcia dei Gost Bergamo

Non ci sono dubbi nell’assegnazione della qualifica di big match alla sfida in programma oggi (13.30) al Centro sportivo comunale di Villasanta: i Gentlemen Monza cercheranno di rallentare la marcia del Gost Standard Bergamo, capolista del campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga”. La prima della classe ha 18 punti, i Gentlemen cinque di meno. La compagine monzese, per anni tra le principali protagoniste della manifestazione, si lascia alle spalle un fragoroso 6 a 1 ai danni della maglia nera Excelsior. L’incontro era valido come recupero della settima giornata. La sfida odierna dirà se i Gentlemen hanno la capacità di inserirsi nella lotta per le primissime posizioni. La Leoni Arcore, a sua volta, ha travolto per 0 a 6 il Tribe Fc. nell’anticipo della nona giornata. La stessa Tribe, a conferma dell’imprevedibilità di questa edizione del campionato, ha battuto giovedì per 3 a 1 in trasferta la Stella Rossa nell’anticipo dell’ottava giornata. La squadra milanese è così approdata a quota 15. Le inseguitrici, ovviamente, sperano che i Gentlemen riescano nell’impresa di fermare la prima della classe, capace di totalizzare sei vittorie e una sconfitta nelle prime sette giornate. Lo sperano soprattutto i campioni in carica della Leoni Arcore, arrivati a una sola lunghezza dal Gost Standard Bergamo. La seconda in classifica ha però disputato una partita in più. La formazione arcorese oggi (ore 12.30, Centro sportivo comunale di Arcore, campo in sintetico) affronterà l’Atletico Area Carugate, un ostacolo non agevole. Appare meno ruvido l’impegno che attende il Real Villasanta, terzo con 15 punti. La squadra villasantese dovrà vedersela a Trezzano Rosa (ore 12.15, Centro sportivo Giacinto Facchetti) con l’Olympic Trezzanese, penultima.