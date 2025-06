Calcio UISP. Il valdarnese Tommaso Bettoni premiato anche per il fair play

Arezzo, 26 giugno 2025 – Serata da incorniciare per il calciatore Tommaso Bettoni, protagonista assoluto martedì allo stadio “Città di Arezzo” nella cerimonia di premiazione del Campionato UISP Prima Categoria Girone C. Il centrocampista della Lokomotive Cavriglia ha ricevuto due importanti riconoscimenti: il titolo di miglior giocatore del girone – con il punteggio più alto registrato in assoluto tra tutti i campionati del comitato – e il prestigioso premio fair play dell’anno. Quest’ultimo riconoscimento arriva in seguito a un episodio esemplare avvenuto durante una sfida combattuta contro la Penna. In quell’occasione, con la partita ancora aperta e un gol già convalidato a favore della Lokomotive, Bettoni decise di segnalare all’arbitro un fallo commesso da lui stesso, lontano dall’azione, ai danni del portiere avversario. L’autodenuncia portò all’annullamento della rete e mantenne il risultato in bilico fino al triplice fischio, con la Lokomotive che alla fine si impose per 1-0. Due premi che raccontano non solo il valore tecnico, ma anche l’integrità e lo spirito sportivo di un giocatore diventato simbolo della squadra cavrigliese.