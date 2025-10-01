Calcio Uisp. Il Vitolini rischia contro il Gavena e poi pareggia

Parte con un pareggio la nuova stagione dei campioni in carica del Vitolini, fermati sull’1-1 in casa dal Gavena. Dopo l’espulsione di Rossi, il Vitolini va sotto per effetto di un gol di Mecca e poi si fa parare anche un rigore da Montenegro, ma nel finale trova il pari con Della Scala sempre dal dischetto.

Partono bene anche i vice campioni del Real Isola, 2-1 al neopromosso Unione Valdelsa grazie alle reti di Sassaroli e Merola, e le solite favorite Ferruzza (Scannadinari piega il Martignana) e Casa Culturale (tris al Fibbiana con doppietta di Posani e rete di Campigli). Per quanto riguarda la Coppa Uisp, dopo due giornate viaggiano a punteggio pieno Molinese, tennistico 6-3 al Brusciana con tripletta di Rossi e centri di Farruku, Scali e Nuti, e Le Cerbaie, che dilaga a sua volta 6-1 contro il malcapitato Arci San Casciano (doppiette di Mancini e Buhne e reti di Riccio e Abazi).

Ecco il quadro completo. Serie A1: Real Isola-Unione Valdelsa 2-1; Limitese-Usap 1-0; Vitolini-Gavena 1-1; Massarella-Computer Gross 0-2; Scalese-Rosselli 2-1; Casa Culturale-Fibbiana 3-1; Martignana-Ferruzza 0-1.

Classifica: Casa Culturale, Computer Gross, Ferruzza, Limitese, Real Isola e Scalese 3; Gavena, e Vitolini 1; Martignana, Fibbiana, Massarella, Rosselli, Unione Valdelsa e Usap 0.

Coppa Uisp, girone A: Molinese-Brusciana 6-3; Piaggione Villanova-Atletico Team 3-1. Classifica: Molinese 6; Piaggione Villanova 4; Brusciana 1; Atletico Team 0. Girone B: Le Cerbaie-Arci San Casciano 6-1; Monterappoli-Vinci 1-2. Classifica: Le Cerbaie 6; Vinci e Monterappoli 3; Arci San Casciano 0. Girone C: Polisportiva Certaldo-Castelnuovo 2-2; Montaione-4 Mori 4-4. Classifica: 4 Mori e Castelnuovo 4; Montaione e Castelnuovo 1. Girone D: Casotti-Boccaccio 1-1; Virtus Tavarnelle-Ortimino 2-2. Classifica: Casotti e Boccaccio 4; Ortimino e Virtus Tavarnelle 1.

Girone E: Staggia-Spicchiese 3-0. Riposava: Corniola. Classifica: Corniola e Staggia 3; Spicchiese 0. Girone F: Valdorme-Lamporecchio 1-0. Riposava: Le Botteghe. Classifica: Le Botteghe e Valdorme 3; Lamporecchio 0. Girone G: Sovigliana-Sciano 0-1. Riposava: YBPD United. Classifica: Sciano e Sovigliana 3; YBPD United 0. Girone H: San Pancrazio-Gs Vico 0-0. Riposava: Malmantile United. Classifica: Vico d’Elsa 4; San Pancrazio 1; Malmantile United 0. Girone I: Sporting Cerbaia-Arci Cerreto Guidi 0-1. Riposava: La Serra. Classifica: La Serra e Arci Cerreto Guidi 3; Sporting Cerbaia 0. Girone L: San Quirico-Montespertoli 0-2. Riposava: San Gimignano. Classifica: Montespertoli 3; San Gimignano e San Quirico 1.