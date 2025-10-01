Calcio Uisp. Il Vitolini rischia contro il Gavena e poi pareggia
I campioni in carica iniziano la partita andando sotto di un gol ma un rigore di Della Scala salva il risultato
Parte con un pareggio la nuova stagione dei campioni in carica del Vitolini, fermati sull’1-1 in casa dal Gavena. Dopo l’espulsione di Rossi, il Vitolini va sotto per effetto di un gol di Mecca e poi si fa parare anche un rigore da Montenegro, ma nel finale trova il pari con Della Scala sempre dal dischetto.
Partono bene anche i vice campioni del Real Isola, 2-1 al neopromosso Unione Valdelsa grazie alle reti di Sassaroli e Merola, e le solite favorite Ferruzza (Scannadinari piega il Martignana) e Casa Culturale (tris al Fibbiana con doppietta di Posani e rete di Campigli). Per quanto riguarda la Coppa Uisp, dopo due giornate viaggiano a punteggio pieno Molinese, tennistico 6-3 al Brusciana con tripletta di Rossi e centri di Farruku, Scali e Nuti, e Le Cerbaie, che dilaga a sua volta 6-1 contro il malcapitato Arci San Casciano (doppiette di Mancini e Buhne e reti di Riccio e Abazi).
Ecco il quadro completo. Serie A1: Real Isola-Unione Valdelsa 2-1; Limitese-Usap 1-0; Vitolini-Gavena 1-1; Massarella-Computer Gross 0-2; Scalese-Rosselli 2-1; Casa Culturale-Fibbiana 3-1; Martignana-Ferruzza 0-1.
Classifica: Casa Culturale, Computer Gross, Ferruzza, Limitese, Real Isola e Scalese 3; Gavena, e Vitolini 1; Martignana, Fibbiana, Massarella, Rosselli, Unione Valdelsa e Usap 0.
Coppa Uisp, girone A: Molinese-Brusciana 6-3; Piaggione Villanova-Atletico Team 3-1. Classifica: Molinese 6; Piaggione Villanova 4; Brusciana 1; Atletico Team 0. Girone B: Le Cerbaie-Arci San Casciano 6-1; Monterappoli-Vinci 1-2. Classifica: Le Cerbaie 6; Vinci e Monterappoli 3; Arci San Casciano 0. Girone C: Polisportiva Certaldo-Castelnuovo 2-2; Montaione-4 Mori 4-4. Classifica: 4 Mori e Castelnuovo 4; Montaione e Castelnuovo 1. Girone D: Casotti-Boccaccio 1-1; Virtus Tavarnelle-Ortimino 2-2. Classifica: Casotti e Boccaccio 4; Ortimino e Virtus Tavarnelle 1.
Girone E: Staggia-Spicchiese 3-0. Riposava: Corniola. Classifica: Corniola e Staggia 3; Spicchiese 0. Girone F: Valdorme-Lamporecchio 1-0. Riposava: Le Botteghe. Classifica: Le Botteghe e Valdorme 3; Lamporecchio 0. Girone G: Sovigliana-Sciano 0-1. Riposava: YBPD United. Classifica: Sciano e Sovigliana 3; YBPD United 0. Girone H: San Pancrazio-Gs Vico 0-0. Riposava: Malmantile United. Classifica: Vico d’Elsa 4; San Pancrazio 1; Malmantile United 0. Girone I: Sporting Cerbaia-Arci Cerreto Guidi 0-1. Riposava: La Serra. Classifica: La Serra e Arci Cerreto Guidi 3; Sporting Cerbaia 0. Girone L: San Quirico-Montespertoli 0-2. Riposava: San Gimignano. Classifica: Montespertoli 3; San Gimignano e San Quirico 1.
