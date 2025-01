Calcio Uisp. In arrivo dieci posticipi. Tutte le sfide in campo

Si apre domani e si concluderà lunedì sera con ben dieci posticipi il nuovo lungo weekend di calcio amatoriale con la quindicesima giornata del campionato Uisp dell’Empolese Valdelsa. Tra gli incontri di spicco proprio uno dei posticipi, ossia lo scontro ad alta quota del girone B di Serie A tra Rosselli e Computer Gross. Nell’altro raggruppamento della massima categoria sono due invece le sfide di cartello in chiave play-off: Gavena-Sovigliana e 4 Mori-Real Isola. Per quanto riguarda l’A2, infine, nel girone C fari puntati sugli scontri diretti per la salvezza Pitti Shoes-Vinci e Ortimino-Brusciana mentre nel D i due match-clou sono Gs Vico-Malmantile United, rispettivamente quinta e seconda con soli 2 punti a separarle e Piaggione Villanova-Virtus Tavarnelle, quarta e ottava divise a loro volta da appena 2 lunghezze. Questo comunque il programma completo. Serie A1, Girone A – Domani: Ferruzza-Strettoio Pub (14.30, Massarella); Stabbia-San Gimignano (14.30, Stabbia); Gavena-Sovigliana (14.30, Gavena). Domenica: 4 Mori-Real Isola (10.15, Pozzale). Lunedì: Casa Culturale-Scalese (21.15, San Miniato Basso); Fiano Certaldo-Castelnuovo (21.30, Certaldo sussidiario). Riposa: Limitese. Girone B - Domani: Vitolini-Valdorme (14.15, Vitolini); Usap-Martignana (14.30, Poggibonsi); Staggia-Le Cerbaie (14.30, Staggia); La Serra-Casotti (14.30, La Serra); Fibbiana-Boccaccio (14.30, Turbone). Lunedì: Rosselli-Computer Gross (21.15, Ponte a Egola). Serie A2, Girone C – Domani: YBPD United-Monterappoli (15, La Scala); Spicchiese-Molinese (15, Petroio Vinci). Lunedì: Atletico Team-Montespertoli (21.15, San Pierino); Mastromarco-Massarella (21.15, San Baronto); Pitti Shoes-Vinci (21.30, Montaione); Ortimino-Brusciana (21.30, Baccaiano). Riposa: Sciano. Girone D – Domani: Corniola-Le Botteghe (14.30, Cortenuova); Gs Vico-Malmantile United (15, Vico d’Elsa). Domenica: Arci Cerreto Guidi-Borgano (10, Lazzeretto). Lunedì: Catenese-Unione Valdelsa (21.15, La Scala); Piaggione Villanova-Virtus Tavarnelle (21.30, Villanova); Arci San Casciano-San Pancrazio (21.30, San Casciano val di Pesa). Riposa: San Quirico.

Si.Ci.