Calcio Uisp. In campo Monza e Leoni Arcore

Anche il campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga” commemorerà Giulia Cecchettin e le altre donne vittime di femminicidio. Lo farà con un minuto di silenzio che verrà osservato oggi, prima delle due sole partite in programma. In questo finesettimana, infatti, il campionato brianzolo è fermo per un turno di sosta. Verranno comunque disputati gli incontri Gentlemen Monza–Excelsior (13.30, Centro sportivo di Villasanta) e Tribe Fc.-Leoni Arcore (17.30, Centro sportivo di via Palmanova a Milano). Le due sfide sono valide, rispettivamente, come recupero della settima e come anticipo della nona giornata. Il Gost Standard Bergamo, intanto, allunga a quota 18. Il Real Villasanta, fermato sull’ a 1 a 1 dai campioni in carica della Leoni Arcore, insegue a 3 lunghezze.