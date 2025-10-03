Calcio Uisp, iniziano Stella Rossa e Concorezzo. Caccia aperta ai big della Leoni Arcore

Si parte oggi con l’anticipo, domani toccherà al resto del programma. A inaugurare il campionato Uisp 2025-2026 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“ sarà la sfida tra Stella Rossa e Concorezzo Fc, prevista stasera alle 21 al Centro sportivo comunale di Cornate d’Adda. Le altre 10 formazioni scenderanno in campo domani. Le partecipanti sono 13. Nel turno iniziale toccherà al Real Villasanta la giornata di riposo. Il turno conclusivo è fissato al 25 aprile 2026. La manifestazione brianzola promossa dall’Uisp, in ogni caso, dimostra di essere in buona forma. Quello brianzolo, poi, è da tempo un mezzo di integrazione, per la presenza di calciatori originari di molte nazioni. "Il calcio – commenta Luca Vergani, responsabile sezione calcio Uisp Monza Brianza – unisce". A innalzare il livello tecnico contribuiscono elementi provenienti dai campionati federali. Per il campionato 2025-2026 la favorita è la Leoni Arcore, tre volte vincitrice del titolo negli ultimi quattro anni.

I campioni in carica affronteranno domani l’Atletico Area Carugate. (ore 12.30, Campo sportivo comunale di Arcore). Ma è ambizioso pure l’Agrate Rondeau Cafè, trionfatore in Coppa Uisp, secondo in campionato. I vicecampioni domani a Carugate se la vedranno con l’Umbo United. Fischio d’avvio alle 13.30 al Centro sportivo comunale. A guastare la festa, ci proveranno soprattutto i Gentlemen Monza e la Gost Standard Bergamo.