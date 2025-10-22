Calcio Uisp. La Ferruzza consolida la vetta. Bene Casa Culturale a Cambiano

La Ferruzza fa suo lo scontro diretto con la Computer Gross (tris con doppietta di Camilletti e gol di Sonko) e resta in vetta a punteggio pieno del campionato Uisp Empoli-Valdelsa di Serie A1. Tengono il passo Casa Culturale, 2-0 a Cambiano sul Martignana grazie a Becherini ed Echegdali, e Real Isola, travolto 6-0 a domicilio il Fibbiana con tripletta di Meacci, doppietta di Sassaroli e centro di Lunardi.

Ecco tutti i risultati. Serie A1: Martignana-Casa Culturale 0-2; Limitese-Massarella 2-2; Fibbiana-Real Isola 0-6; Ferruzza-Computer Gross 3-0; Vitolini-Scalese 1-0; Usap-Rosselli 2-1; Gavena-Unione Valdelsa 0-2.

Classifica: Ferruzza 12; Casa Culturale 10; Real Isola 9; Computer Gross 7; Unione Valdelsa e Usap 6; Limitese e Vitolini 5; Martignana, Fibbiana e Scalese 4; Gavena 3; Massarella e Rosselli 1.

Serie A2, girone A: Sciano-Sovigliana 2-2; Montaione-Le Botteghe 1-3; Corniola-Malmantile United 2-1; Molinese-Valdorme 1-0; Gs Vico-La Serra 2-2; Ortimino-Castelnuovo 1-3.

Classifica: Le Botteghe 6; Castelnuovo, Molinese, Sovigliana e Sciano 4; Corniola, Malmantile United e Valdorme 3; La Serra e Gs Vico 1; Ortimino e Montaione 0.

Girone B: Boccaccio-Casotti 2-0; San Gimignano-Staggia 1-0; Vinci-Montespertoli 1-0; Cerreto Guidi-Monterappoli 3-0; 4 Mori-Polisportiva Certaldo 2-1; Piaggione Villanova-Le Cerbaie 0-2.

Classifica: 4 Mori e Le Cerbaie 6; Boccaccio 4; San Gimignano, Cerreto Guidi, Casotti, Montespertoli, Polisportiva Certaldo e Vinci 3; Piaggione Villanova 1; Monterappoli e Staggia 0.

Serie A3: YBPD United-Lamporecchio 0-3; Brusciana-Sporting Cerbaia 2-1; Spicchiese-San Quirico 0-1; Virtus Tavarnelle-San Pancrazio 4-0; Atletico Team-San Casciano 0-1.

Classifica: Lamporecchio 6; San Casciano, San Quirico e Virtus Tavarnelle 4; Brusciana e YBPD United 3; San Pancrazio, Sporting Cerbaia e Spicchiese 1; Atletico Team 0.