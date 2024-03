Calcio Uisp. La Leoni Arcore ha perso anche lo scontro diretto. Servirà un miracolo per togliere lo scudetto ai Gost

Potrebbe essere la fuga per la vittoria. Perché, a sei turni alla conclusione del campionato Uisp Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“, il Gost Standard Bergamo ha portato a 5 i punti di vantaggio sulla Leoni Arcore. Un allungo conseguenza dello scontro diretto tra le due rivali: la capolista Gost Standard, già vincente per 1 a 0 all’andata, ha concesso il bis nel confronto di ritorno, imponendosi per 4 a 2 sul campo arcorese. Un risultato che impone alla Leoni, da due anni vincitrice della manifestazione, il tentativo di cercare la rimonta disperata. Ma non sarà facile. Anche perché la prima della classe domani affronterà a Lesmo (ore 12, Centro sportivo Playsport) la maglia nera Excelsior. Tra le due c’è un abisso: il Gost Standard ha 43 punti, l’Excelsior 4. La Leoni Arcore, per coltivare una speranza, dovrà battere in trasferta l’Olimpic Trezzanese: appuntamento domani alle 12.15 a Trezzano Rosa. In graduatoria, intanto, si fanno largo i Gentlemen: la compagine monzese, vittoriosa per 4 a 2 sul Tribe, conquista in solitaria il terzo posto. I Gentlemen affronteranno il Concorezzo Fc., penultimo in classifica. La partita verrà giocata ad Arcore alle 12.30 (Centro sportivo comunale). La giornata era positiva anche per l’Umbo United: da festeggiare c’era il successo per 3 a 1 sull’Atletico Area Carugate e, soprattutto, le 1.000 presenze sulla panchina rossonera del tecnico Mauro Ambrosio.

G.G.