Calcio uisp. La Leoni Arcore insegue la vetta con Bergamo

C’è del nuovo nel campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga”. C’è una squadra milanese che ha avuto la sfrontatezza di lasciarsi alle spalle la Leoni Arcore, vincitrice degli ultimi due campionati. L’impresa è riuscita alla Tribe Fc., in tsta a 12 punti. Due lunghezze sotto staziona la Leoni Arcore, nel turno precedente bloccata sullo 0 a 0 dalla Stella Rossa. La capolista, oggi, è attesa da un turno “ruvido”: alle 14 (Centro sportivo Cambini), dovrà confrontarsi con la voglia di riscossa dei Gentlemen Monza. La Leoni Arcore alle 12, al Centro sportivo Playsport di Lesmo, affronta il Gost Standard Bergamo, caricato dal successo esterno per 4 a 0 sul Concorezzo. Il Real Villasanta medita l’inserimento sul podio con l’Agrate Rondeau Cafè, alle 14.30 in casa.