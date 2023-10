Calcio Uisp. La Leoni Arcore ruggisce ma la Stella Rossa non molla

La giornata di riposo è ormai un ricordo: il campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga” si prepara a vivere il quarto turno, tutto in programma oggi. Solo Concorezzo e Stella Rossa hanno sfruttato la sosta per portarsi avanti con il lavoro: l’incontro, finito a 1 a 0 a favore della formazione concorezzese, era l’anticipo della nona giornata. E proprio la Stella Rossa cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel turno odierno: alla 17.15, al Centro sportivo comunale di Cornate d’Adda, sfiderà la Leoni Arcore, primatista a punteggio pieno e da due stagioni vincitrice della manifestazione. Solo il Tribe Fc. è stato capace di tenere il ritmo della capolista annunciata e ottenere tre successi su tre: la formazione milanese, primatista a sorpresa, giocherà a Concorezzo (ore 18, campo comunale, via Pio X) contro l’Excelsior, ultimo in classifica con un punto.

Una posizione occupata in compagnia di Umbo United e Gentlemen Monza. La compagine monzese, seconda nella precedente edizione del torneo, cercherà la riscossa affrontando l’Atletico Area Carugate. Una questione che verrà risolta a partire dalle 13.30 sul campo in erba del Centro sportivo comunale di Villasanta. Il Real Villasanta, inquilino del secondo posto della graduatoria con sette punti, si confronterà invece con l’Umbo United, la terza maglia nera. Fischio d’avvio alle 14.30 al Centro sportivo Pavesi di Milano.