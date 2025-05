Calcio Uisp: Le Cerbaie ai quarti, Vitolini e Real Isola in campo per il titolo toscano

Archiviata la stagione provinciale, per tre squadre di A1 del campionato di calcio Uisp dell’Empolese-Valdelsa è tempo di misurarsi con la fase regionale per il titolo toscano. Una formazione, Le Cerbaie, è già approdata ai quarti di finale senza nemmeno scendere in campo grazie alla rinuncia della qualificata dal campionato di Grosseto. La squadra di mister Giraldi, che ha ottenuto il pass alzando al cielo sabato scorso la Coppa Uisp, attende quindi la vincente della sfida tra Atletico Montecalvoli e i vice campioni in carica dell’Arena Metato. I primi hanno vinto i play-off della Valdera, mentre i secondi hanno chiuso al comando la stagione regolare del campionato della Versilia e sono ora alle semifinali per lo scudetto.

Tutte e due in campo stasera, invece, le due protagoniste della finalissima empolese dello scorso venerdì al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, Vitolini e Real Isola. I primi, campioni in carica, saranno di scena alle 21.30 al Frascari di Pistoia ancora una volta contro il Signa 2007. Alla loro seconda partecipazione alle finali regionali, infatti, due anni fa i rossoblu eliminarono la squadra di Boschi sempre negli ottavi di finale, con il risultato di 1-0. In questa edizione sono dovuti passare dal turno preliminare, superato battendo 3-1 i campioni senesi del San Rocco. Signa che si è qualificato alla competizione regionale piazzandosi al secondo posto della classifica della regular season nel Comitato di Prato, dove è tutt’ora in corsa per la conquista dello scudetto. Chi avrà la meglio ai quarti incrocerà la vincente di Palazzi-Solvet Et Repete.

Alle 21 al campo sportivo I Ponti di Bagno a Ripoli, altro terreno in erba artificiale, il Real Isola affronterà invece gli aretini della Stella Azzurra. I gialloblu di mister Martini proveranno a riscattare l’eliminazione proprio agli ottavi per mano dei senesi dell’Usap di Poggibonsi. Stella Azzurra, uscita l’anno scorso ai quarti, che si è nuovamente qualificata vincendo il girone A della Prima Categoria del Comitato di Arezzo con gli stessi 34 punti de Il Corsalone. In questo caso chi proseguirà la propria corsa troverà sulla sua strada una tra Buti Warriors e Ca Benzina. Ricordiamo che in caso di parità al termine degli ottanta minuti regolamentari, si procederà subito all’esecuzione dei calci di rigore.

Si.Ci.