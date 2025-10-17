Calcio Uisp. Leoni Arcore-Agrate è già una sfida al vertice
Dovrebbe essere un incontro niente male. Perché si ritrovano di fronte Leoni Arcore, regina della precedente edizione della manifestazione, e Agrate Rondeau Cafè, seconda classificata e poi trionfatrice in Coppa Uisp. Ce n’è abbastanza, quindi, per assegnare senza incertezze al confronto in programma domani a Carugate al Centro sportivo di via del Ginestrino (ore 13.30) la qualifica di sfida più intrigante della terza giornata.
Come dire che il campionato Uisp 2025-2026 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“ mette già in tavola un “piatto“ particolarmente appetibile. La Leoni Arcore, reduce dal successo per 0 a 2 sull’Umbo United, è in cima alla classifica a punteggio pieno insieme a Gost Standard e Tribe. L’Agrate Rondeau Cafè, vittoriosa per 1 a 3 sul Concorezzo Fc., presidia la seconda piazza in solitudine con 4 punti.
Questa sera la partita Stella Rossa-Leon. L’anticipo di Cornate (ore 21, Centro sportivo comunale) verificherà lo stato di salute di due compagini ferme ancora a zero. Una posizione occupata anche da Excelsior e Atletico Area Carugate.
