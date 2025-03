Calcio Uisp. Leoni Arcore vince ed è sola in testa. Sfida ai Gentlemen

Il tentativo di fuga era ampiamente scontato. La Leoni Arcore, agevolata dalla giornata di sosta che ha bloccato l’Agrate Rondeau Cafè, va a occupare in solitudine la cima del campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. Un’impresa che la compagine arcorese ha completato superando per 2 a 1 l’Atletico Area Carugate. Nel 21simo turno, il 28 e 29 marzo, sarà l’attuale primatista a rimanere immobile per il turno di riposo. Intanto, la Leoni Arcore ha raggiunto quota 41, i rivali di Agrate stanno tre gradini sotto.

La 19sima tappa della manifestazione si apre oggi con il derby milanese in notturna tra Umbo United e Tribe: appuntamento alle 21.15 al Centro sportivo Pavesi. Leoni Arcore e Agrate Rondeau Cafè giocheranno domani in trasferta: la prima della classe se la vedrà con i Gentlemen Monza al Centro sportivo di Villasanta alle 13.30. Alle 18, invece, avrà inizio il confronto tra l’Excelsior e l’Agrate Rondeau Cafè al Campo comunale di Concorezzo.

La lotta per il primato, a otto turni dal termine del campionato, sembra dunque ristretta tra le titolari delle prime due posizioni. Il Real Villasanta, potenziale terzo incomodo, è staccato ben di nove lunghezze e domani la squadra villasantese giocherà a Carugate con l’Atletico Area Carugate.