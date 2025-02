Calcio Uisp. Ormai è sfida a due. Arcore aspetta Bergamo

La lotta sembra ormai ristretta a Leoni Arcore e Agrate Rondeau Cafè, attuali dominatrici del campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. Le due squadre, posizionate rispettivamente a quota 37 e 35, si lasciano alle spalle la giornata numero 16 senza particolari rimpianti. La capolista arcorese ha battuto in trasferta per 4 a 1 il Leon, mentre l’Agrate Rondeau Cafè ha regolato per 2 a 1 i Gentlemen Monza.

Il 17simo turno si mette in moto domani sera a Milano: l’Umbo United, maglia nera della classifica, affronta alle al Centro sportivo Pavesi il Real Villasanta. Gli altri cinque incontri sono in calendario sabato: la capolista Leoni Arcore affronterà ad Arcore (ore 12.30, Centro sportivo comunale) i campioni in carica del Gost Standard Bergam. L’Agrate Rondeau Cafè, invece, farà rotta per Trezzano Rosa. Qui, al Centro sportivo Giacinto Facchetti (ore 12.15 ) si troverà di fronte l’Olimpic Trezzanese. La terza e la quarta posizione sono presidiate da Tribe Fc. (28) e da Real Villasanta (26).

Gianni Gresio