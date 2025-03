Calcio Uisp. Rosselli va alle finali. Basta uno zero a zero Dopo quelle di Casa Culturale, Ferruzza e Vitolini ora sono certe anche le qualificazioni di Computer Gross e Rosselli alle...

Il Sovigliana (in maglia biancoverde) è in piena lotta per la salvezza nel girone A di Serie A1 Uisp: fermata sull’1-1 da Ferruzza