Calcio Uisp. Serie A1: Scalese ospita il Gavena

Fine settimana con attività ridotta per il mondo del calcio amatoriale dell’Empolese-Valdelsa. Visto il minor numero di squadre partecipanti, infatti, il girone B della Serie A1 del campionato Uisp osserva un altro turno di riposo. Per quanto riguarda l’altro raggruppamento della massima serie, invece, l’incontro clou è quello di stasera tra Scalese e Gavena, separate da appena due punti in classifica in quelle posizioni che galleggiano tra il sogno di agguantare l’ultimo posto utile per le finali scudetti e l’incubo di retrocedere. Sempre in chiave play-off gara delicata anche per la Limitese, in casa della Ferruzza. Scendendo in Serie A2, invece, la capolista Massarella ha l’opportunità di allungare ancora in vetta visto il turno di riposo della Molinese, la prima inseguitrice. Nel D invece Malmantile United e Arci Cerreto Guidi hanno sulla carta due sfide abbordabili per mettere pressione alla capolista Unione Valdelsa, impegnata invece stasera a Fontanella contro l’insidioso Gs Vico.

Di seguito, comunque, ecco il programma completo.

Serie A1, girone A – Stasera: Scalese-Gavena (21.15, La Scala). Domani: Strettoio Pub-Fiano Certaldo (14.15, Montaione); Sovigliana-4 Mori (14.30, Petroio Vinci). Domenica: Ferruzza-Limitese (10.30, Massarella). Lunedì: San Gimignano-Castelnuovo (21.15, San Gimignano); Casa Culturale-Stabbia (21.30, Fucecchio Galli); Boccaccio-Staggia (21.15, Gambassi – Rec. 17esima giornata). Riposa: Real Isola.

Serie A2, Girone C – Stasera: Montespertoli-Monterappoli (21.30, Baccaiano); Sciano-Pitti Shoes (21.30, Certaldo sussidiario). Domani: Brusciana-YBPD United 14.30, Cortenuova). Lunedì: Mastromarco-Vinci (21, San Baronto); Atletico Team-Massarella (21.15, San Pierino); Ortimino-Spicchiese (21.30, Baccaiano). Riposa: Molinese. Girone D – Stasera: Unione Valdelsa-Gs Vico (21.30, Fontanella). Domani: San Quirico-Piaggione Villanova (14.30, San Quirico); Virtus Tavarnelle-San Pancrazio (15, Vico d’Elsa). Lunedì: Catenese-Le Botteghe (21.15, La Scala); Malmantile United-Borgano (21.30, Malmantile); Arci San Casciano-Arci Cerreto Guidi (21.30, San Casciano). Riposa: Corniola.

Si.Ci.