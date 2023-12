Calcio uisp. Sfide ad alta quota e nelle retrovie

Il Gost Standard Bergamo vuole vivere un’annata da protagonista. La prova più recente arriva dall’affermazione (0-1) sui Gentlemen Monza e ora comanda con 21 punti. Ma tutto è ancora aperto nel campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza. Anche perché i campioni in carica della Leoni Arcore, vittoriosi 6-1 sull’Atletico Area Carugate, sono staccati di un sola lunghezza (ma con una partita in più). La nona giornata, dal calendario frammentato per via di anticipi e posticipi, presenta intanto una sfida ad alta quota: la Gost Standard Bergamo lunedì dovrà respingere l’assalto del Real Villasanta, terzo in classifica a quota 16. Appuntamento alle 21.15 a Lesmo nell’impianto di via Petrarca. Oggi verrà disputato un solo incontro: fischio d’inizio alle 18 a Concorezzo tra la maglia nera Asd. Excelsior 1995 e l’Agrate Rondeau Cafè. Hanno invece assolto in anticipo gli obblighi calcistici del sabato, Atletico Area Carugate e Olimpic Trezzanese. Quest’ultima si è imposta per 0 a 1.

G.G.