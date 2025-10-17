Calcio Uisp. Stasera sei anticipi

Sei gli anticipi che stasera apriranno un nuovo fine settimana di calcio Uisp dell’empolese-valdelsa, che si chiuderà poi lunedì prossimo con tre posticipi. Tra gli incontri di cartello spicca però lo scontro al vertice di A1 di domani a Massarella tra la capolista a punteggio pieno Ferruzza e l’altrettanto imbattuta Computer Gross. In A2 invece la sfida più interessante è quella odierna tra Sciano e Sovigliana, entrambe vittoriose all’esordio. Ecco comunque di seguito il programma completo di tutte le partite.

Serie A1 – Stasera: Martignana-Casa Culturale (21.15, Cambiano); Limitese-Massarella (21.30, Montelupo Brandani). Domani: Fibbiana-Real Isola (14.30, Turbone); Ferruzza-Computer Gross (14.30, Massarella); Vitolini-Scalese (15, Vitolini); Usap-Rosselli (15, Staggia); Gavena-Unione Valdelsa (15.30, Gavena).

Serie A2, Girone A – Stasera: Sciano-Sovigliana (21.30, Certaldo sussidiario); Montaione-Botteghe (21.30, Montaione). Domani: Corniola-Malmantile United (14.30, Pagnana); Molinese-Valdorme (15, La Serra); Gs Vico-La Serra (15, Vico d’Elsa). Lunedì: Ortimino-Castelnuovo (21.30, Baccaiano).

Girone B – Stasera: Boccaccio-Casotti (21, Gambassi); San Gimignano-Staggia (21.15, San Gimignano). Domani: Vinci-Montespertoli (14.30, Vinci); Cerreto Guidi-Monterappoli (15, Lazzeretto). Domenica: 4 Mori-Polisportiva Certaldo (10.20, Pozzale). Lunedì: Piaggione Villanova-Le Cerbaie (21.30, Villanova).

Serie A3 – Domani: YBPD United-Lamporecchio (14.30, La Scala); Brusciana-Sporting Cerbaia (14.30, Monterappoli); Spicchiese-San Quirico (15, Petroio); Virtus Tavarnelle-San Pancrazio (15, San Pancrazio). Lunedì: Atletico Team-San Casciano (21.15, San Pierino).