Calcio Uisp: Vitolini domina, Casa Culturale e Real Isola in bilico

Vitolini con un piede e mezzo in finale, tra Casa Culturale e real Isola si deciderà tutto al ritorno. Questo l’sito dell’andata delle due semifinali del campionato di Calcio Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Al Palatresi di Cerreto Guidi la squadra di Tommaso Boschi, finalista nel 2021 e 2023 dopo aver vinto il suo unico titolo nel 2016 con Galligani in panchina, ha infatti schiantato per 3-0 la plurititolata Ferruzza. Mattatore della serata l’attaccante Leonardo Rossi, autore di una tripletta (sono 17 i centri stagionali per lui). Martedì prossimo alle 21.30 al Cecchi di Limite sull’Arno il match di ritorno con i bianconeri fucecchiesi chiamati al ’miracolo’ per tornare al Carlo Castellani-Computer Gross Arena quattro anni dopo il suo terzo ’scudetto’. Al Neri di Castelfiorentino, invece, esattamente come lo scorso anno è andato in scena il derby sanminiatese tra Casa Culturale e Real Isola, ma stavolta è finita 1-1 (dodici mesi fa il primo round fu vinto 2-1 dai primi). Le reti sono state segnate da Nannetti per la Casa Culturale e da Merola per i campioni in carica. Lunedì prossimo alle 21.30 al Palatresi di Cerreto Guidi il return-match. Ricordiamo che in caso di parità nella differenza reti al termine degli 80 minuti regolamentari si procederà subito all’esecuzione dei calci di rigore.

Intanto, nel recupero di Coppa Uisp lo Strettoio Pub ha battuto 3-0 a Montaione il Gavena (doppietta di Cioni e gol di Hosaj), mentre in Coppa del Circondario il Malmantile United ha espugnato 2-1 Staggia grazie alla doppietta di Parronchi. Di seguito infine il programma del weekend nelle tre competizioni post-season.

Coppa Uisp, girone E – Domani: Massarella-Scalese (15, Massarella).

Girone F – Stasera: Unione Valdelsa-Castelnuovo (21, Fontanella).

Girone G – Domani: La Serra-Strettoio Pub (14.30, La Serra).

Girone H – Domenica: Sovigliana-Usap (10, Cortenuova).

Coppa del Circondario, girone M - Stasera: Le Botteghe-4 Mori (21, Le Botteghe). Domani: Gs Vico-Molinese (15, Vico d’Elsa).

Girone N – Domani: Staggia-Ortimino (15, Staggia); Stabbia-Malmantile United (15, Stabbia).

Girone O – Stasera: Sciano-Arci Cerreto Guidi (21.30, Certaldo sussidiario). Lunedì: Boccaccio-Fiano Certaldo (21.15, Gambassi).

Girone P – Stasera: San Gimignano-Corniola (21, San Gimignano). Domenica: Valdorme-Vinci (10.30, Pozzale).

Coppa Amatori, girone Q – Domani: San Pancrazio-Spicchiese (15, Saqn Pancrazio).

Girone R – Domani: Brusciana-Virtus Tavarnelle (14.30, Cortenuova). Lunedì: Monterappoli-Borgano (21.30, Pagnana).

Girone S – Stasera: Mastromarco-Piaggione Villanova (21.30, Castelmartini). Domani: YBPD United-Catenese (15, La Scala).

Girone T – Stasera: Pitti Shoes-Arci San Casciano (21.30, Montaione). Lunedì: San Quirico-Atletico Team (21, Cerbaia val di Pesa).

Simone Cioni