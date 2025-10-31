Calcio Uisp. Vitolini incontra. Computer Gross nel big-match

Turno di riposo in questo weekend, in occasione della festa di Ognissanti, per la Serie A3 del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Regolarmente in campo, invece, le altre due categorie con Vitolini-Computer Gross big-match di A1. I campioni in carica devono risalire la china, mentre i ‘cugini’ della Computer Gross sono al vertice. In A2, invece, la sfida più interessante è quella del girone A tra Sovigliana e Castelnuovo. Ecco il programma completo.

Serie A1 – Stasera: Unione Valdelsa-Martignana (21.30, Fontanella); Limitese-Roselli (21.30, Montelupo). Domenica: Massarella-Real Isola (10.30, Massarella); Gavena-Usap (10.45, Gavena). Lunedì: Scalese-Casa Culturale (21.15, La Scala); Vitolini-Computer Gross (21.15, Vitolini); Fibbiana-Ferruzza (21.15, Turbone).

Serie A2, girone A – Lunedì: Valdorme-Malmantile United (21.15, Pozzale); Gs Vico-Corniola (21.15, Vico d’Elsa); Molinese-Le Botteghe (21.15, La Serra); Sovigliana-Castelnuovo (21.30, Montelupo Brandani); Ortimino-La Serra (21.30, Baccaiano); Gs Sciano-Montaione (21.30, Certaldo sussidiario).

Girone B – Domani: Staggia-Piaggione Villanova (10.15, Staggia). Lunedì: Arci Cerreto Guidi-Montespertoli (21, Stabbia); Boccaccio-Vinci (21, Gambassi); Monterappoli-Polisportiva Certaldo (21.15, Cortenuova); San Gimignano-4 Mori (21.15, San Gimignano); Casotti-Le Cerbaie (21.15, Pontedera Marconcini).