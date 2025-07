Calcio: ultima giornata per la fase di qualificazione al Torneo delle Frazioni di Massa. Mirteto-Castagnola passa come prima. Leonardo Da Pozzo votato Mvp

Con una quinta e ultima giornata di qualificazione caratterizzata da tantissime reti ed emozioni il 4° Torneo delle Frazioni di Massa ha completato il quadro del girone A. A prendersi definitivamente la testa del raggruppamento, imponendosi nello scontro diretto contro Ortola, è stata la frazione di Mirteto-Castagnola. Si è trattato di un pirotecnico 4 a 2 propiziato per la squadra del tecnico Paolo Pantera dalle reti di Iardella e Bologna con la doppietta finale di Da Pozzo. Ortola ha risposto con le segnature di Dell’Amico, che aveva portato inizialmente in vantaggio i suoi, e Figaia. Ancor più tambureggiante è stato il match tra Romagnano e Poggi/Quercioli conclusosi con un roboante 6 a 4. Gli amaranto sono andati a bersaglio con la tripletta di Lucaccini, la doppietta di Ceccarelli ed il centro di Biagini. La frazione dei Poggi/Quercioli, nonostante fosse già eliminata e si sia presentata con soli 11 giocatori compresi due portieri, ha onorato sino alla fine l’incontro rimanendo sempre in partita. Sotto per 3 a 1 i gialli di Dinho hanno raggiunto prima il 3-3 e poi il 4-4. Di nuovo sotto 5-4 hanno avuto una clamorosa palla per il nuovo pareggio prima di soccombere definitivamente. La doppietta di Fricia ed i gol di Dinho e Roucheid li hanno tenuti vivi e proprio Alessandro Fricia è stato premiato con la palma di migliore in campo ed il buono sconto per l’acquisto di occhiali nel negozio Ottikontatt di Piazza Aranci.

Nell’altro match è stato votato, invece, come MVP Leonardo Da Pozzo del Mirteto/Castagnola. Il girone A si conclude con questa classifica: 8 Mirteto-Castagnola e Romagnano, 7 Ortola, 4 Montagne, 0 Poggi-Quercioli. Mirteto-Castagnola vola direttamente in semifinale mentre Romagnano ed Ortola si qualificano per il play off con Montagne e Poggi-Quercioli eliminate.

Gianluca Bondielli