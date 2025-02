Calcio. V. Biancoazzurra. E’ Riccardo Nigi il nuovo presidente

Nuovo presidente per la Virtus Biancoazzurra. La società calcistica poggibonsese, che fa parte dell’universo sportivo Virtus presso gli impianti di via San Gimignano e via dei Cipressi, si affida adesso nella massima carica a Riccardo Nigi (nella foto), già direttore generale del sodalizio. Succede, nel ruolo principale dell’organigramma, a Giovanna Grassini – tuttora componente del direttivo virtussino – che aveva a sua volta ricevuto il testimone lo scorso anno da Francesco Fiorenza. Riccardo Nigi ha al fianco Andrea Bartalini in qualità di vice presidente, mentre Matteo Donatini svolge, da tempo, le mansioni di direttore sportivo della Virtus Biancoazzurra.

"Con entusiasmo mi avvicino al nuovo incarico – afferma Nigi – in continuità con il precedente impegno assunto in estate nella Virtus Biancoazzurra, seppur con maggiori responsabilità, come si può comprendere. L’intento è proseguire nel progetto, ormai avviato, di sviluppo della scuola calcio e del settore giovanile della Virtus Biancoazzurra. Questo 2024-2025 - conclude il neo presidente Nigi - ha significato per il club anche la ripresa dell’attività con la formazione maggiore, nel campionato provinciale di Terza categoria. Andiamo avanti nel nostro percorso di tipo ‘sostenibile’ a livello economico, aggiungendo qualche ‘mattoncino’ passo dopo passo nella nostra costruzione. Permettendo ai ragazzi di contare su prospettive di crescita all’interno delle squadre che rappresentano ai vari livelli i nostri colori".