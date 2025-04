Calcio Versilia: Mercato e Sfide Cruciali in Serie D ed Eccellenza

In attesa della prossima grande domenica di calcio (saranno tre le partite ad interessare le squadre versiliesi il 27 aprile con Seravezza-Trestina nella penultima giornata del campionato di Serie D e con le semifinali playoff Pietrasanta-Forte dei Marmi in Promozione e Capannori-Capezzano in Prima categoria) a tener banco continua a esser il mercato... con le trattative già avviate di questi tempi.

Il nodo principale da sciogliere è su un doppio fronte in Versilia. Da una parte quale sarà il destino del Real Forte Querceta, che potrebbe sparire come nome, cedendo il proprio titolo sportivo in Eccellenza al Pietrasanta. Un po’ come avvenne un anno fra tra River Pieve e Castelnuovo Garfagnana e ancor prima tra Vorno e Tau Altopascio giusto per rimanere come esempi in provincia di Lucca.

Dall’altra parte c’è da capire su chi punterà il Viareggio in Eccellenza come nuovo allenatore, dopo che i principali sogni sono svaniti (Vitaliano Bonuccelli e Pietro Cristiani). In pole position nella lunga lista di nomi che ha stilato la dirigenza bianconera ci sarebbe Simone Settesoldi, attualmente alla guida dello Zenith Prato in Serie D (dove il club laniero, per le note vicende legate al tesseramento di Samuele Tempestini, ha ricevuto una penalizzazione di 15 punti che ha fatto precipitare la Zenith all’ultimo posto in classifica).

Le zebre poi potrebbero avere anche una nuova figura che affiancherebbe Alberto Reccolani come direttore nella costruzione della squadra che vorrà puntare a vincere il prossimo campionato... dove non è da escludere che possa finire pure la Lucchese in sovrannumero.

Intanto sul fronte dei direttori sportivi il Forte dei Marmi annuncerà a breve Gabriele Panizzi come nuovo ds della prima squadra. Figura quella dell’ex San Marco Avenza e Romagnano scelta proprio da David Lupoli che, in perfetta sintonia col “patron“ Emiliano Ulivi, ovviamente rimarrà nel club fortemarmino ma occupandosi della Juniores Élite alleggerendo un po’ l’impegno per motivi personali.

Simone Ferro