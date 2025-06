Calcio, verso la c. Il Forlì su Ercolani, terzino del Corticella. Via Mirko Drudi

Il Forlì tratta Filippo Ercolani, terzino sinistro 22enne del Corticella. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, è arrivato nella società che debuttava in D nel 2022-23, allora guidata da mister Alessandro Miramari. Il quale parrebbe aver seguito il suo percorso tecnico anche a distanza. Nel campionato appena concluso, ha totalizzato 28 presenze con 2 gol (nella foto sopra) e 6 assist.

In difesa, com’era prevedibile, il Forlì non potrà più contare su Mirko Drudi: il centrale 38enne, schierato 25 volte da Miramari, dovrebbe disputare il campionato sammarinese con la Fiorita, formazione del Titano impegnata dal prossimo 10 luglio nei preliminari della Conference League contro i macedoni del Vardar, in una sfida di andata e ritorno.

A proposito di Titano, è questa la destinazione di Mario Merlonghi: il bomber 37enne ha raggiunto l’intesa con il San Marino in serie D. L’ex Forlì ha totalizzato 42 presenze condite da 15 gol e 10 assist in D in maglia biancorossa, nel segmento compreso tra il luglio 2023 e il dicembre 2024. Nell’annata della promozione, Merlonghi aveva fatto in tempo a segnare un gol (più tre assist) prima di infortunarsi, assistere all’esplosione di Elia Petrelli ed essere ceduto alla Sammaurese, con cui ha ottenuto la salvezza.