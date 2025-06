Calcio, verso la serie C. Il Forlì per la porta si tiene stretto Martelli

Il Forlì scioglie i dubbi e blinda i pali con Luca Martelli (foto). Sarà il 20enne estremo difensore scuola Spal a difendere la porta biancorossa anche nel campionato di C 2025-26. L’esclusione degli estensi dalla Lega Pro, deliberata dal Consiglio Federale, con il conseguente svincolo di tutti i giocatori, ha spianato la strada al ritorno in Romagna di Martelli, per il quale è pronto un biennale con opzione per un’ulteriore stagione. A questo punto, onde evitare pericolosi dualismi in un ruolo così delicato, è destinata a tramontare la pista Raffaelli. Il Bologna, infatti, avrebbe parcheggiato a Forlì il 20enne portiere, reduce dal prestito di Grosseto, solo a patto di ricevere precise garanzie circa il suo impiego in campo.

Al passo d’addio, invece, Luca Sbardella, che ha riempito le valigie per raggiungere Michele Trombetta a Piacenza. Già individuato il sostituto della punta ex Giana Erminio: Francesco Manuzzi, 30enne cesenate, a segno 15 volte nell’ultima stagione tra le fila del Ravenna. Che può ‘consolarsi’ con l’ex capocannoniere del girone D di serie D, quel Matteo Motti, autore di 20 gol (coppa inclusa) con la maglia del Tau Altopascio, sogno ‘mostruosamente’ proibito del Galletto.

Radiomercato, intanto, sintonizza le frequenze biancorosse sul centrocampo: il Forlì è segnalato sulle tracce di Alessio Rizzo, 26enne esuberante tuttocampista catanese col vizio del gol (15 in 39 apparizioni nel girone A di serie D con i piemontesi del NovaRomentin), in scadenza di contratto. Da sgominare la concorrenza del Bra, neopromosso in serie C, ma anche di Chievo Verona e Gelbison, big del piano inferiore. Mentre aumenta la concorrenza per Luka Vlahovic, in uscita dall’Imolese, sul quale sono piombati anche l’Alcione Milano, in C, nonché l’ubiquo Piacenza e il Siena, in D. Sempre nella terra di mezzo, il Forlì ha ingaggiato un duello con le Dolomiti Bellunesi, altra compagine ascesa in terza serie, per Alessandro Giovannini, 20enne centrocampista di proprietà del Cesena.

Marco Lombardi