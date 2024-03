Calcio Volano le giovanili della San Marco Avenza. I ragazzi di Beghé piegano con tre reti il Pistoia Nord

Non perde colpi la capolista San Marco Avenza nel campionato Giovanissimi Regionali. Il team diretto da Saverio Beghé (nella foto) con l’ausilio di Pasquale Fortunato, ha fatto suo il match interno contro il Pistoia Nord per 3 a 0 grazie al gol di Rossi ed alla doppietta di Ennasiri. Con questo successo i rossoblù sono saliti a quota 46 punti mantenendo a distanza il Capostrada (41) e la Pistoiese (39) che restano i principali inseguitori quando mancano 7 gare alle fine. Questa domenica gli avenzini avranno un impegno difficile a Montignoso contro la quarta in classifica.

Se la squadra dell’annata 2009 sta facendo un campionato sopra ogni aspettativa anche quella del 2008 non è da meno. I ragazzi allenati da Gianluca Grassi, con la collaborazione di Davide Delfini, sono stati sinora un rullo compressore. Dopo essersi aggiudicati il girone provinciale Allievi Under 16 vincendo tutte le partite disputate, i rossoblù stanno conducendo adesso anche il girone di merito dove al momento sono a punteggio pieno con 5 successi in altrettanti incontri.

La San Marco, che condivide la testa della classifica col Seravezza, nell’ultimo match ha superato in casa per 4 a 0 il Polo Lucchese con reti di Pon, Manghi, Buscaino e Gilioli. Sabato per il team di Avenza è prevista la lunga trasferta a Castelnuovo Garfagnana.