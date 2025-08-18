Calcio Zebre pronte a stupire. Reccolani: "Ci sarà da lottare"

Con la stagione alle porte, e l’adrenalina che sale, è arrivato il momento di parlare con Alberto Reccolani, il responsabile dell’area mercato del Viareggio che ieri ha svolto una sorta di allenamento congiunto al Villa Park con la Fiorentina.

Alberto che Viareggio vedremo in campo e quale ruolo reciterà?

"Spero, credo, che vedremo una squadra forte che possa recitare un ruolo importante in stagione. Lo abbiamo sempre detto che l’obiettivo della società è quello di centrare la promozione in serie D".

Appunto la serie D, sogno anelato e sfumato questa estate per il naufragare della trattativa con il Ghiviborgo...

"Purtroppo è andata come è andata, anche se noi abbiamo la coscienza a posto avendo fatto tutto il necessario per far sì che la trattativa di fusione andasse in porto. Non siamo stati certo noi a tirarci indietro".

Costruire una squadra per la serie D ed una per l’Eccellenza è poi così diverso?

"In serie D, con la regola dei 3 giovani, avremmo dovuto comporre una rosa un po’ più giovane, ma alla fine la rosa attuale non sarebbe stata tanto diversa anche nella categoria superiore".

Quindi il Viareggio attuale è una squadra costruita per primeggiare in Eccellenza e che non avrebbe sfigurato nemmeno in D?

"Questo è quello che pensiamo".

La scorsa difficile stagione cosa ti ha insegnato?

"Che nel calcio niente è sicuro. Pensavamo che la squadra, anche caratterialmente, potesse esprimersi molto meglio. Questa volta non penso che incorreremo in questo rischio. Di giocatori di personalità ce ne sono tanti".

Che campionato sarà?

"Difficile perché almeno 6-7 squadre hanno le nostre stesse ambizioni. Cito Lucchese, San Giuliano, Perignano, Cenaia e Zenith Prato".

Tra 3 anni dove te lo immagini il Viareggio?

"Il più in alto possibile. La società è molto ambiziosa e vuole crescere. Ci sono i componenti giusti per farlo e per riportare, ricreare, entusiasmo. Mi auguro che gli appassionati, con i prezzi contenuti, lo stadio nuovo ed i risultati, ci seguano".

Sergio Iacopetti