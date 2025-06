Calciomercato 2025: Alessandro Calanca passa alla Cittadella dal Carpi

La bomba del mercato estivo 2025 deflagra un torrido mattino di metà giugno. La Cittadella ha chiuso il primo colpo ed è grosso: Alessandro Calanca, capitano negli ultimi 4 anni del Carpi (131 gare, 12 gol e 4 assist), ha detto di sì alla Cittadella che così mette la ciliegina in una difesa già di grande spessore. Il difensore ‘96 di Campogalliano viene da 24 gare in C e ha sposato il progetto dopo aver capito che probabilmente il Carpi, con cui era in scadenza, non aveva così fretta di proporre un rinnovo.

In Eccellenza il Formigine saluta fra i pali Matteo Rossi, l’ex Carpi e Reggiana che sarà il nuovo numero uno del Fabbrico, da valutare anche il futuro dell’attaccante 2003 Riccardo Barbieri. Alla Cdr Mutina è ufficiale l’arrivo in difesa di Giacomo Serra (’96), reduce da 17 gare in D con la Cittadella. Al Terre di Castelli confermati Esposito e Barbolini, in definizione con la Cittadella il rinnovo del prestito di Mondaini. In Promozione colpo in attacco per la Solierese che chiude per Christian D’Ambrosio (2005) esterno offensivo ex Sassuolo che arriva da 3 anni al Fabbrico. Due volti nuovi al Castelnuovo: a centrocampo Luca Mazzoli (2005) dalla Cittadella e in attacco Alessandro Ienna (2005) dal Fiorano.

Cambia nome la United Carpi, che già dall’anno scorso si è unita con la Virtus Cibeno per il settore giovanile col progetto City Carpi. La squadra biancazzurra di Promozione giocherà proprio come City Carpi, la Virtus scesa in Seconda dovrebbe chiamarsi City Carpi Nextgen. In Prima al Rivara ecco il difensore Andrea Facchini (2003) ex Boca Mantova che arriva dalla Quarantolese. Tre novità per il Valsa Savignano: Tiziano Galeotti è il nuovo team manager, mentre il ds Bettuzzi ha definito i primi due innesti, il difensore 2006 Sebastiano Lenzi ex Modena e Terre di Castelli e l’attaccante esterno 2006 Gabriele Calandrella ex Spilamberto e Terre di Castelli. In Seconda la Villadoro ha preso i centrocampisti Denis Dakoli dalla Maranese e Timothy Carlucci. La Madonna di Sotto ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Alessandro Pratissi, ex Fiorano. In Terza il Gaggio ha confermato il centrocampista Spagnolini, oltre al preparatore dei portieri Andrulli.

In campo. Oggi alle 16 a Monastir la Vianese gioca il ritorno della finale per la Serie D: la squadra di Sarnelli parte dal 2-1 dell’andata, col regolamento dei gol doppi in trasferta: se finisse 2-1 ci sono supplementari e rigori. La gara è in diretta su TeleReggio, in caso di promozione il posto libero in Eccellenza spetterebbe alla Sanmichelese, a meno che la Spal bocciata dalla C non riesca a ripartire e allora posto spetterebbe ai ferraresi.

Festa. E’ in programma oggi alle 16 presso la sala convention del Museo Ferrari a Maranello "La grande giornata delle società", la festa di fine anno del Crer.

Davide Setti