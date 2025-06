Calciomercato amaranto: Cutolo pianifica i rinforzi per Bucchi

di Luca Amorosi

Proseguono in casa amaranto le grandi manovre per dare forma al nuovo . L’intenzione del direttore Cutolo è individuare, già in queste settimane, i profili adatti per puntellare l’organico, portare avanti le trattative per il loro arrivo e poter poi ufficializzare gli innesti dal 1° luglio, data di apertura del calciomercato. Questo per fare in modo che il tecnico Bucchi e il suo staff abbiano già una rosa ben delineata e quasi definitiva al momento della partenza per il ritiro in Trentino fissata tra esattamente un mese, cioè il prossimo 13 luglio. Sette o otto, in termini numerici, i rinforzi che servono, secondo quanto affermato anche dal presidente Manzo: un portiere, due terzini, un centrale, un vice-Guccione, due esterni offensivi e una punta, con variazioni in base a eventuali partenze o ulteriori necessità in corso d’opera. Il modus operandi di Cutolo pare chiaro: andare per gradi, partendo dalla porta e dalla difesa per poi completare gli altri reparti. Senza però tralasciare nessuna pista, anche perché il mercato può proporre occasioni da non lasciarsi sfuggire, a prescindere dai ruoli in campo. Il nome nuovo, ad esempio, è quello di Simone Ianesi, esterno offensivo o seconda punta classe 2002. Nativo di Udine, è cresciuto nelle giovanili bianconere come Damiani per poi esordire tra i pro col Trento. È a Pontedera, però, che si mette in luce, fino a passare al Milan Futuro a gennaio. La retrocessione dei rossoneri, a meno di un ripescaggio, gli consentirà di svincolarsi e l’ si è messo sulle tracce del giocatore per anticipare la concorrenza. Reduce da otto gol nell’ultima stagione, per età e caratteristiche tecniche è un profilo ideale per il 4-3-3 di Bucchi e per le ambizioni dell’.

Come ha dimostrato il Pescara con la vittoria dei playoff, infatti, spesso un giusto mix tra esperienza e gioventù risulta la formula più redditizia. Un altro identikit che andrebbe in questa direzione è quello di Ettore Quirini, anche lui passato al Milan Futuro a gennaio. Classe 2003 cresciuto nella Fiorentina, è un terzino destro duttile (può giocare anche a centrocampo) e con spiccate doti offensive, come dimostrano gli otto gol realizzati quest’anno. Tutte caratteristiche apprezzate da Bucchi. Ha esordito in C a soli 18 anni con la maglia della Lucchese, vestita fino allo scorso gennaio. A Lucca ha vissuto, peraltro, una situazione a dir poco delicata quest’anno, che può averlo ulteriormente formato a livello caratteriale. Cutolo, insomma, sembra voler affiancare all’esperienza e alle spalle larghe di alcuni calciatori in rosa, come Guccione, Dezi fresco di rinnovo o Chiosa, o cercati sul mercato (il terzino Tito o i portieri Venturi e Poluzzi), dei giovani affamati eppure già formati per la categoria. Una strategia che può rivelarsi vincente.